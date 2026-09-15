Henk Spaan ha vuelto a poner notas enHet Parool. Esta vez le tocó a Peter Bosz. El columnista pone sutilmente en duda las declaraciones del entrenador del PSV sobre la lesión de Aaron Bouwman. Spaan consultó al Ajax y contrapone con fina ironía la información llegada desde Ámsterdam a las palabras de Bosz.

Van Bommel quedó en el centro de la polémica tras el Clásico Ajax-PSV (1-3), después de lesionar a Bouwman con un durísimo golpe. El jugador del Ajax sufrió una contusión en el esternón y una contusión pulmonar.

Bosz calificó de ridícula la conmoción en torno a su extremo. «Estoy muy contento de que Bouwman esté bien y de que la próxima semana pueda volver a estar en el campo y entrenar», añadió.

Spaan pone en duda esa declaración. Vio que el entrenador Míchel Sánchez dio, antes del duelo contra el Fortuna Sittard (1-5), una actualización distinta a la del técnico del PSV. «Tiene que descansar por el dolor en la zona de los pulmones. Esperamos que vuelva después del parón de selecciones», recoge Spaan de boca del entrenador del Ajax.

«Eh, pero ¿acaso Bosz no había proporcionado otra información en la rueda de prensa previa al partido contra el Shakhtar (1-1)?», escribe el columnista de 77 años, que a continuación consultó personalmente al Ajax.

«Lo he preguntado: Bouwman no estará la próxima semana en el campo de entrenamiento. Como mucho podrá pedalear un poco en el gimnasio, igual que las personas que, tras una operación de rodilla, deben seguir moviendo los pies y los dedos. A eso lo llamamos rehabilitación».

«No será en grupo, y mucho menos en el campo. Desde el sábado intento resolver este enigma: ¿quién lo sabrá mejor? ¿Bosz o Míchel?», cierra Spaan su columna con un dardo cínico dirigido a Bosz.