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El camino hacia Wembley luce oficialmente una imagen renovada y llena de color: Mitre ha presentado los balones de partido para la FA Cup 2026-27. Los nuevos diseños combinan décadas de historia con tecnología de vuelo de última generación y buscan reflejar el espíritu único de la competición de copa nacional más famosa del mundo.

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Nuevos diseños para una competición histórica

El fabricante británico Mitre ha presentado los balones Ultimax Pro que se utilizarán en las competiciones masculina y femenina de la FA Cup durante la temporada 2026-27. La versión masculina presenta una llamativa combinación de blanco, rojo y negro, con un diseño de cinta plateada que representa el camino hacia Wembley. Por su parte, el balón de la FA Cup femenina combina tonos lima, morado y negro, con galones metalizados inspirados en el trofeo de la competición.

Junto a los nuevos balones, Mitre ha lanzado una serie de contenidos sobre el fútbol de base titulada «¿Cómo lo llamas?». La campaña gira en torno al clásico juego de patio conocido a menudo como Wembley o Dobles y ofrece a jugadores aficionados la oportunidad de ganar una experiencia VIP en las respectivas finales de la FA Cup.

Un homenaje al vínculo con el fútbol de base

Alex Roberts, responsable de marca de Mitre, explicó que los nuevos diseños se crearon para rendir homenaje a la rica historia de la competición nacional. También destacó el deseo de la marca de fabricar un balón que reflejara las historias únicas que surgen en todos los niveles del fútbol inglés.

«La Emirates FA Cup es una competición increíblemente especial para todos los niveles del fútbol inglés y queríamos crear un balón oficial que celebrara las historias extraordinarias que genera», afirmó Roberts. «Estamos orgullosos de presentar el balón de 2026-27, que combina un diseño impactante con tecnología de alto rendimiento de una forma que solo Mitre puede conseguir».

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Sobre el nuevo torneo de fútbol de base, añadió: «También queríamos celebrar el vínculo único de la competición con todos los niveles del juego. Ya lo llames Dobles de la FA Cup, Wembley, Eliminatorias o de cualquier otra manera, refleja todo lo que representa la competición: cualquiera puede tener su momento».

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Diseñado para el fútbol actual

Más allá de su llamativa estética, el nuevo Ultimax Pro incorpora importantes mejoras técnicas. Mitre ha utilizado una estructura de seis paneles diseñada para mejorar tanto la estabilidad de la trayectoria como la durabilidad.

Los balones cuentan con un 20 % más de acolchado de espuma para facilitar el control, mientras que los ajustes aerodinámicos han reducido la resistencia del aire en un 10 %. Además, las costuras termoselladas garantizan una absorción mínima de agua para que el balón mantenga un rendimiento constante pese al conocido clima británico.

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El camino hacia la gran final

En la serie «¿Cómo lo llamas?», equipos de dos personas competirán en eliminatorias regionales presentadas por Tom Garratt y Olivia Buzaglo. Para conseguir una plaza en la gran final, los participantes tendrán que superar al creador de contenido ScouseGK bajo palos, con Behind the Whistle a cargo del arbitraje de los enfrentamientos.

Para los clubes profesionales y semiprofesionales, estos nuevos balones pronto serán habituales en los campos de entrenamiento mientras se preparan para su participación en la copa de 2026-27. Como las primeras rondas de clasificación suelen comenzar a finales de verano, los aspirantes de las categorías no profesionales serán los primeros en poner a prueba el nuevo Ultimax Pro en competición.