El griego Giorgos Donis, seleccionador de Arabia Saudita, decidió acorralar a su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos en la final de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudita se enfrenta a la de los Emiratos Árabes Unidos este martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en el partido final de la vigésima séptima edición del torneo del Golfo.

Donis anunció la alineación oficial, en la que se apoyó por primera vez en esta edición del torneo del Golfo en tres jugadores en el centro del campo: Abdullah Al Khaibari, Mohamed Kanno y Nasser Al Dawsari.

El técnico griego se había apoyado de forma permanente en Mohamed Kanno y otro jugador a su lado en el centro del campo durante los últimos cuatro partidos del torneo del Golfo, situando a Saleh Abu Al Shamat como organizador del juego.

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En esta ocasión, Donis decidió trasladar a Saleh Abu Al Shamat para jugar en la posición de extremo derecho de manera clara, por delante de su hermano, el lateral derecho Mohamed Abu Al Shamat, apoyándose en Hammam Al Hammami como extremo izquierdo y en Firas Al Buraikan como delantero puro.

Además, el técnico griego devolvió a su jugador Hassan Tambakti a la alineación titular, junto a Abdulelah Al Amri, después de que se sentara como suplente durante la victoria frente a Qatar en los penaltis en las semifinales.

La alineación de la selección de Arabia Saudita fue la siguiente:

Portería: Mohamed Al Owais

Defensa: Mohamed Abu Al Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al Amri - Mutaib Al Harbi

Centro del campo: Abdullah Al Khaibari - Mohamed Kanno - Nasser Al Dawsari

Ataque: Saleh Abu Al Shamat - Firas Al Buraikan - Hammam Al Hammami

Por su parte, el croata Zlatko Dalic, seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, anunció la alineación oficial que disputa el partido ante Arabia Saudita.

La alineación de la selección de los Emiratos Árabes Unidos fue la siguiente:

Portería: Khalid Eisa

Defensa: Rúben Felipe - Lucas Pimenta - Alaaeldin Zuhair - Marcus Meloni

Centro del campo: Mamadou Coulibaly - Essam Fayez - Bruno Oliveira

Ataque: Nicolás Giménez - Guilherme da Silva - Ousmane Camara