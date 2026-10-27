Nueva idea de Flick: el Clásico brinda al astro del Barcelona la oportunidad de su vida

El neerlandés Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, regresó al terreno de juego en el partido del Clásico ante el Real Madrid el pasado domingo, tras recuperarse de una rotura de ligamentos que había sufrido durante la fase final del Mundial de 2026.

De Jong, de 29 años, demostró que se ha recuperado por completo de aquella grave lesión, pese a disputar el encuentro en la posición de centrocampista ofensivo, que no es su posición natural.





El diario catalán "Sport" señaló que el exjugador del Ajax se niega a rendirse o a quedar fuera de los planes del conjunto catalán; algo que dejó claro hace apenas unos días y en lo que sigue manteniéndose firme.

En declaraciones al canal neerlandés "Ziggo Sport", De Jong dijo: "Nunca antes había permanecido tanto tiempo en el banquillo, y no quiero verme obligado a ello esta temporada. Ahora estoy en plena forma física y me hago más fuerte día tras día, y espero conseguir más minutos de juego pronto".

Y añadió: "Soy consciente de que mi regreso debe ser gradual, pero mi objetivo a largo plazo es jugar con regularidad y volver al once titular lo antes posible".

Tras recuperarse de una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha —una lesión que sufrió mientras disputaba el Mundial con la selección neerlandesa—, el técnico Hansi Flick lo incluyó en la convocatoria del equipo en los partidos de LaLiga ante el Real Betis y de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, pero permaneció en el banquillo en ambos encuentros.

No obstante, tuvo la oportunidad de participar en el partido del "Clásico", al entrar como sustituto de Fermín López y jugar durante 16 minutos. El técnico del Barcelona lo situó en la posición de centrocampista ofensivo, una posición nueva para el internacional neerlandés, en la que, sin embargo, ofreció una actuación de gran nivel.

Flick dijo sobre la participación de De Jong en el Clásico: "Ha entrenado muy bien y nos aporta mucha fuerza con el balón. Era muy importante para nosotros que jugara unos minutos".

El internacional neerlandés es consciente de la enorme competencia por las dos posiciones destinadas a los centrocampistas de contención (en el esquema de doble pivote), pero no siente inquietud ni temor; confía en su talento.

Por el momento, Flick cuenta con Pedri y Rodri en el centro del campo, mientras que también compiten por esos roles tanto Gavi como Marc Bernal.

En cuanto a cambiar su posición para jugar como centrocampista ofensivo, ello le abre una nueva oportunidad de asegurarse minutos de juego; pues esa posición —que ocupa actualmente Fermín López— ha quedado en cierto modo vacante a raíz de la lesión de Dani Olmo.



