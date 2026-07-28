La nueva impronta alemana ha comenzado a hacerse notar con claridad dentro de la concentración del Barcelona en Inglaterra, y esta vez no solo a través de Hansi Flick, sino mediante su "hombre" de confianza, al que trajo consigo para asumir los asuntos más importantes.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico, se llevó todas las miradas durante la segunda sesión de entrenamiento del equipo, celebrada en las instalaciones de la Federación Inglesa en St. George's Park, confirmando que no es una simple incorporación al cuerpo técnico, sino el brazo derecho de Flick en el nuevo proyecto del Barcelona.

Kugel, que llega como sustituto de Julio Tous en su primera experiencia en España tras destacadas etapas con el Werder Bremen, el Colonia, el PSV Eindhoven y el Benfica, se hizo cargo de forma personal y directa de la preparación del recién llegado Karim Adeyemi.

Kugel goza de la confianza absoluta de Flick, al ser su compañero de viaje durante casi una década completa en el cuerpo técnico de la selección alemana, cuando Flick era asistente de Joachim Löw, y juntos se proclamaron campeones del Mundial 2014. Esa confianza llevó a Flick a encomendarle la supervisión total del programa físico de Adeyemi.

El resultado de este trabajo fue evidente, ya que el extremo alemán mostró un notable progreso físico, hasta el punto de que Flick decidió alinearlo por primera vez con la camiseta del Barcelona el próximo viernes ante el Birmingham City, a las 20:45 horas, después de haberse ausentado del amistoso frente al Como por falta de puesta a punto.

La huella del "hombre de Flick" no se detuvo únicamente en Adeyemi, sino que se extendió a todo el grupo, pues Kugel impuso un ritmo físico intenso que se hizo patente en Fermín López y Ronald Araújo, e incluso en Alejandro Baldé, que regresa de una lesión en el pubis y continúa su último programa de recuperación tras la cirugía en el metatarso, de cara a volver antes del enfrentamiento contra el Elche el 23 de agosto.