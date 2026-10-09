El Nápoles afronta el duelo ante el Frosinone, correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, armado con su superioridad histórica en los enfrentamientos directos, mientras su rival busca prolongar sus resultados positivos y lograr una cifra destacada en el inicio de temporada.

Según la red Opta, especializada en estadísticas, el Nápoles ganó cinco de sus seis partidos ante el Frosinone en la Serie A, mientras que el último enfrentamiento entre ambos terminó con empate a 2-2 el 14 de abril de 2024 en el estadio Diego Armando Maradona.

El Nápoles marcó al menos dos goles en cada uno de los seis enfrentamientos anteriores, con un total de 20 goles, a un promedio de 3,3 goles por partido.









El Nápoles logró la victoria en sus últimos seis partidos disputados ante los equipos recién ascendidos a la Serie A, marcando 15 goles y encajando solo dos. Nunca antes había logrado una racha de victorias consecutivas más larga ante estos equipos en la competición, salvo en dos ocasiones: la primera, con siete victorias entre 1987 y 1988, y la segunda, con 15 victorias entre 2016 y 2019.

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Tras su empate a 1-1 ante la Fiorentina en su último partido, el Nápoles podría empatar en dos partidos consecutivos de la Serie A por primera vez desde el pasado enero, cuando empató en tres partidos consecutivos ante el Hellas Verona, el Inter y el Parma.

El último equipo recién ascendido a la Serie A que cosechó al menos 10 puntos en sus primeros cinco partidos de temporada fue la Sampdoria, durante la temporada 2012-2013, después de sumar 11 puntos.

En cuanto al Frosinone, cosechó 10 puntos en los primeros cinco partidos de la temporada 2026-2027, y en caso de ganar el próximo partido, se convertirá en el primer equipo recién ascendido en cosechar al menos 13 puntos tras las primeras seis jornadas de una misma temporada en la primera división italiana, desde la Juventus en la temporada 2007-2008, cuando sumó 13 puntos.

El Nápoles solo empató una vez en sus últimos 23 partidos disputados en la Serie A tras los parones por los compromisos internacionales, frente a 16 victorias y 6 derrotas.

Ese empate llegó con un 2-2 ante el Génova el 16 de septiembre de 2023. Más concretamente, el Nápoles logró la victoria en siete de sus últimos ocho partidos disputados en la liga, frente a una sola derrota.

Massimiliano Allegri, entrenador del Nápoles, sufrió nueve derrotas en la Serie A durante el año 2026, y la última vez que perdió 10 partidos o más en la competición dentro de un mismo año natural fue en 2012, cuando encajó 11 derrotas.









El Frosinone supera a todos los equipos de la Serie A esta temporada en el promedio de pases que permite al rival antes de ejecutar una acción defensiva, conocido como el índice «PPDA», con una media de 9,5 pases.

Por el contrario, el Nápoles ocupa el décimo puesto en este índice con una media de 13,5 pases.

El Frosinone registró el mayor número de contraataques rápidos en la Serie A esta temporada, después de ejecutar 13 ataques, 12 de los cuales terminaron con un disparo a puerta.

En cambio, el Nápoles ocupa el penúltimo puesto, empatado con otro equipo en ambos índices, después de ejecutar solo dos contraataques rápidos, uno de los cuales terminó en disparo, mientras que el Bolonia cierra la clasificación sin registrar ningún contraataque rápido ni disparo derivado de él.

Matteo Politano marcó tres goles ante el Frosinone en la Serie A, a un promedio de un gol cada 118 minutos. El jugador no cuenta con un promedio mejor que ese ante ningún otro equipo de la competición, salvo el Benevento, frente al que marca un gol cada 99 minutos.

En términos generales, no han marcado más goles ante el Frosinone en la primera división italiana salvo Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti y Duván Zapata, con cinco goles cada uno, y Suso, que marcó cuatro goles.

Giorgi Kvaratskhelia, jugador del Frosinone, marcó goles en sus últimos tres partidos en la Serie A, y podría convertirse en el primer jugador en la historia del club en marcar en cuatro partidos consecutivos de la competición.

Matías Soulé también había marcado en tres partidos consecutivos durante octubre de 2023.

Asimismo, Kvaratskhelia encabeza la lista de los jugadores con más regates exitosos en la Serie A esta temporada, después de completar 16 regates logrados.