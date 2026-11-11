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El Borussia Dortmund podría perder próximamente a uno de sus titulares importantes: Julian Ryerson.

Según informa Sport Bild, el lateral noruego sueña con volver a jugar en otro país en algún momento de su carrera.

Su contrato con el BVB vence el 30 de junio de 2028. Tras casi cuatro años en el conjunto aurinegro y cuatro años y medio en el Union Berlín, un traspaso probablemente llegaría en el momento adecuado para el futbolista de 28 años: ya sea el próximo verano por una cantidad moderada o, como muy tarde, al año siguiente como agente libre.

El verano pasado, Hansi Flick y el FC Barcelona ya habrían contactado con el BVB para preguntar por Ryerson y explorar la posibilidad de un traspaso. Finalmente, los catalanes se decantaron por Joao Cancelo.

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¿Puede el BVB convencer a Julian Ryerson para que se quede?

En Dortmund, en cualquier caso, les gustaría evitar la marcha del titular indiscutible. Ryerson es una pieza sumamente importante para el entrenador Niko Kovac. Solo la temporada pasada participó directamente en 18 goles en 42 partidos oficiales, y esta campaña ya suma cuatro asistencias tras 15 encuentros.

Próximos partidos BMG Bundesliga 09:30 BVB

Por eso, los responsables del BVB quieren ampliar anticipadamente el contrato del lateral. Según las informaciones de Sport-Bild, los representantes del jugador recibieron hace unos días una llamada de la cúpula directiva del Dortmund para comunicarles que les gustaría iniciar las negociaciones en las próximas semanas.

En principio, Ryerson se siente sumamente a gusto en el conjunto aurinegro y, además, está muy agradecido al club por haberlo convertido en un jugador que también figura en el radar de otros equipos fuera de Alemania.