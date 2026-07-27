Como informa kicker en su último reporte, el codiciado delantero se "inclina" por un traspaso al BVB. Además, el Borussia ya sería consciente de la postura de El Mala, por lo que en estos momentos el Dortmund tampoco siente presión para actuar en las negociaciones.

Poco después, Bild amplió la información y también informó de que El Mala había dejado claro en un intercambio con el BVB que puede imaginarse bien un cambio a Dortmund. Según esa versión, el internacional sub-21 solo espera ya el acuerdo entre los dos clubes para poder firmar un contrato de cinco años hasta 2031 con los aurinegros.

En los últimos días se dijo en varias ocasiones que el BVB había presentado una primera oferta en Colonia, pero esta estaba muy por debajo del supuesto paquete total exigido de 50 millones de euros.

La oferta y la forma de proceder del Dortmund incluso habrían provocado un gran enfado en el Effzeh, según Geissblog. Según el informe el club se mostró "disconforme con la manera en que los de Dortmund habrían intentado influir en el jugador para hacer más probable un traspaso", dice textualmente. Como consecuencia, en el Geißbockheim se acordó internamente romper de inmediato cualquier negociación con el Borussia.

Sky informó de un paquete con una cantidad fija de 26 millones de euros, además de hasta 16 millones de euros en bonus. Sin embargo, de esa cifra solo la mitad habría sido realmente alcanzable. Así, las supuestas condiciones por parte del BVB eran que El Mala fuera elegido jugador de la temporada y máximo goleador. También una nominación al Balón de Oro debía reportar millones al Effzeh.

BILD escribió de 34 millones de euros fijos más seis millones de euros en bonus. Según informaciones de kicker, la oferta también habría incluido una cantidad fija de más de 30 millones de euros, pero aun así el paquete total no se movía en el rango de la cifra deseada por el Colonia. El director deportivo del BVB, Ole Book, habló este fin de semana de una "cantidad de informaciones falsas" al abordar el baile de cifras en el marco de la derrota en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf (1-2).

"Todas las opciones sobre la mesa": ¿hacia dónde apunta El Mala?

Aunque el BVB y Book se muestran tranquilos y confiados, ni mucho menos está garantizado que los aurinegros se lleven el gato al agua. La AS Roma estaría dispuesta a gastar claramente más de 40 millones de euros por el extremo izquierdo. Desde la Bundesliga, en cambio, hay menos amenaza. Al RB Leipzig se le atribuyó interés, pero el rival tampoco estaría dispuesto a cumplir las actuales condiciones financieras.

Mientras tanto, para El Mala, según kicker "todavía están todas las opciones sobre la mesa". El joven también puede seguir imaginándose una continuidad en Colonia. El director deportivo Thomas Kessler ya había dejado claro hace semanas que el jugador de 19 años también jugará para los de la ciudad catedralicia la próxima temporada. En el inicio de los entrenamientos, Kessler dijo que sí había habido una que otra oferta, "pero no llevó al traspaso. Por eso estoy firmemente convencido de que jugará para el FC esta temporada".

Getty Images

El traspaso récord de El Mala se frustró hace pocas semanas

Desde hace meses se especula con el futuro de El Mala, aunque el diestro tiene contrato en Colonia hasta 2030. El FC ya habría aceptado una oferta del Brentford FC al inicio del mercado de fichajes de verano, pero el propio El Mala rechazó supuestamente el traspaso.

La revelación disputó los 34 partidos de la pasada temporada de la Bundesliga y sumó 13 goles y cinco asistencias. Pese a su fuerte temporada de debut en la máxima categoría del fútbol alemán, el exseleccionador Julian Nagelsmann renunció a convocarlo para el Mundial.







