Según informa kicker en su último reporte, el cotizado delantero se "inclina" por un cambio al BVB. Además, el Borussia ya sería consciente de la postura de El Mala, por lo que los de Dortmund tampoco sienten actualmente presión para actuar en la negociación.

En los últimos días se dijo en repetidas ocasiones que el BVB había presentado una primera oferta en Colonia, pero esta se situaba muy por debajo del supuesto paquete total exigido de 50 millones de euros.

La oferta y la manera de proceder del Dortmund incluso habrían provocado un gran malestar en el Effzeh, según Geissblog. Según el informe, el club se mostró "disconforme con la manera en que los de Dortmund habrían intentado influir sobre el jugador para hacer más probable un traspaso", dice textualmente. Como consecuencia, en el Geißbockheim se acordó internamente romper de inmediato cualquier negociación con el Borussia.

Sky informó de un paquete con una cantidad fija de 26 millones de euros, además de hasta 16 millones de euros en bonus. Sin embargo, de esa cifra solo la mitad habría sido realmente alcanzable. Así, las supuestas condiciones por parte del BVB eran que El Mala fuera elegido jugador de la temporada y máximo goleador. También una nominación al Balón de Oro debía reportarle millones al Effzeh.

La BILD habló de 34 millones de euros fijos más seis millones de euros en bonus. Según informaciones de kicker, la oferta también habría incluido una cantidad fija de más de 30 millones de euros, pero aun así el paquete total no se movía en el rango de la cifra deseada por el Colonia. El director deportivo del BVB, Ole Book, calificó de "una gran cantidad de informaciones falsas" los juegos de cifras durante el fin de semana, en el marco de la derrota en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf (1-2).

"Todas las opciones sobre la mesa": ¿hacia dónde apunta El Mala?

Aunque el BVB y Book se muestran relajados y confiados, ni mucho menos está garantizado que los schwarzgelben se lleven el visto bueno. La Roma estaría dispuesta a gastar claramente más de 40 millones de euros por el extremo izquierdo. En cambio, desde la Bundesliga amenaza menos peligro. Se habló del interés del RB Leipzig, pero el rival tampoco estaría dispuesto a cumplir las actuales condiciones económicas.

Mientras tanto, para El Mala, según kicker "todavía todas las opciones están sobre la mesa". El joven también podría seguir imaginándose una permanencia en Colonia. El director deportivo Thomas Kessler ya había dejado claro hace semanas que el jugador de 19 años también jugará para los domstädter la próxima temporada. En el inicio de los entrenamientos, Kessler dijo que sí había habido una que otra oferta, "pero no ha llevado al traspaso. Por eso estoy firmemente convencido de que jugará para el FC esta temporada".

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El traspaso récord de El Mala se cayó hace pocas semanas

Desde hace meses se especula con el futuro de El Mala, aunque el diestro sigue teniendo contrato en Colonia hasta 2030. El FC ya habría aceptado al inicio del verano de fichajes una oferta del Brentford FC, pero el propio El Mala rechazó al parecer el traspaso.

La revelación disputó los 34 partidos de la pasada temporada de Bundesliga y firmó 13 goles y cinco asistencias. Pese a su gran temporada de debut en la máxima categoría del fútbol alemán, el exseleccionador Julian Nagelsmann renunció a convocarlo para el Mundial.







