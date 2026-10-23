¡Nueva era en Mestalla! Kiat Lim vende una participación del 42 % en el Valencia al consorcio Pitchwise en una operación de 1.250 millones de euros

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El Valencia ha anunciado oficialmente la venta de una participación del 42 % al consorcio de inversión estadounidense Pitchwise Holdings. El acuerdo aporta de inmediato 100 millones de euros de capital nuevo al histórico club antes de su esperado traslado de estadio.

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Pitchwise adquiere una importante participación en el Valencia

El Valencia ha confirmado la venta de una participación del 42 % al consorcio estadounidense Pitchwise Holdings. La operación valora el club en unos 1.250 millones de euros. Pese a la magnitud de la venta, Meriton Holdings y Peter Lim siguen siendo los accionistas mayoritarios. Kiat Lim también conserva su cargo de presidente del club.

Pitchwise Holdings está liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, dos directivos con amplia experiencia en el deporte. El grupo cuenta con un sólido respaldo de inversores institucionales, entre ellos George Roberts y Henry Kravis, cofundadores de KKR.

Una nueva era para el club

La consecuencia inmediata más importante del acuerdo es una inyección de capital de 100 millones de euros. El Valencia confirmó que estos nuevos fondos están disponibles de inmediato para invertir directamente en el club. El presidente Lim expresó su entusiasmo por la alianza. Reveló que Pitchwise era el único grupo con el que realmente quería explorar una colaboración, pese al gran interés de otros posibles socios.

«No ha faltado interés por el Valencia; el equipo de Pitchwise era el único con el que quería asociarme», explicó Lim. «Aportan experiencia en inversiones a largo plazo y conocimiento del deporte, y hemos llegado a conocernos muy bien. Con Ann, Corey, George y Pitchwise Holdings, estoy convencido de que entramos en una nueva era y de que podemos lograr grandes cosas para el Valencia CF.

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«Juntos construiremos un club moderno cuyos equipos masculino y femenino compitan de forma habitual en Europa, cuya cantera forme talentos de talla mundial y cuyo nuevo estadio, el Nou Mestalla, se convierta en un referente para la ciudad y toda la región de Valencia».

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Los preparativos para el Nou Mestalla

Esta reestructuración financiera llega en un momento crucial de la historia reciente del club. El Valencia se prepara para su esperado traslado al Nou Mestalla el próximo verano. Los nuevos inversores consideran que el estadio es una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo. Rodriguez y Woolfolk, directivos de Pitchwise, destacaron el enorme potencial de la región.

«Es un honor unirnos a Kiat en la gestión del Valencia CF, una de las grandes instituciones del fútbol español», afirmaron. «Durante este proceso, pudimos visitar Valencia en numerosas ocasiones y comprobar de primera mano lo especial que es la región. Con su ilustre historia, una afición numerosa y apasionada y un nuevo estadio espectacular que está cerca de terminarse, el club tiene todos los elementos necesarios para ser un referente europeo tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

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«Sin embargo, también sabemos que el marco normativo y competitivo del fútbol actual hace que el potencial por sí solo no sea suficiente: se necesita una estrategia de inversión clara y concentración. Estamos deseando trabajar con todas las personas del club, incluida la afición, para conseguirlo».

Una estrategia clara para el éxito futuro

La inyección de 100 millones de euros aportará recursos fundamentales para mejorar la plantilla. El ambicioso grupo propietario también aspira a convertir la cantera en una fábrica de talentos de talla mundial. Además, el Nou Mestalla está llamado a convertirse en un punto de encuentro para toda la comunidad valenciana. El moderno recinto será uno de los estadios clave cuando España coorganice el Mundial de 2030.