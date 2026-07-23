Parece que el Al Hilal saudí se encamina hacia una auténtica revolución técnica bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi, quien no se fija tanto en los nombres como en buscar jugadores capaces de ejecutar sus ideas tácticas, aunque el precio sea sacrificar a algunas de las mayores estrellas del equipo.

Al observar los movimientos del Al Hilal en el mercado de fichajes, se perfilan los rasgos de un nuevo proyecto basado en la velocidad, las transiciones ofensivas y la presión alta, una filosofía que podría dejar fuera a nombres históricos como Karim Benzema y Salem Al Dawsari, a cambio de refuerzos que se ajusten a la visión del técnico italiano.

Benzema ante la decisión más difícil

Las primeras señales del cambio aparecieron en la posición de delantero centro, después de que el Al Hilal iniciara conversaciones para fichar a un nuevo delantero extranjero, coincidiendo con la incertidumbre que rodea el futuro de Karim Benzema.

Los informes apuntan a que el club estudia más de un escenario, ya sea limitarse a inscribir a la estrella francesa en la Liga de Campeones de Asia de la Élite, o poner fin definitivo a su etapa si logra fichar a un nuevo delantero que encaje con el estilo de Inzaghi.

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El técnico italiano busca un delantero que tenga la capacidad de presionar de forma continua, moverse sin balón y participar en las transiciones rápidas, aspectos que no representaban el punto fuerte más destacado del estilo de Benzema durante el último periodo.

Summerville amenaza a Salem

En el flanco izquierdo, el panorama parece más claro, después de que el Al Hilal se acercara a cerrar el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, uno de los extremos más destacados de la Premier League.

Y si la operación se completa, Salem Al Dawsari se encontrará ante una competencia directa por su posición preferida, un escenario que quizás no acepte el capitán del Al Hilal, acostumbrado a ser el jugador titular y a tener el mayor protagonismo en el equipo.

Resulta difícil imaginar a Salem como suplente en esta etapa de su carrera, algo que podría abrir la puerta a un final inesperado de su relación con el Al Hilal, si siente que su lugar en la alineación ya no está garantizado.

Adiós a Malcom y objetivo Dembélé

En el flanco derecho, las cosas también se encaminan hacia el cambio, después de que el nombre de Malcom se vinculara con fuerza a una salida, ante su exclusión de los planes del cuerpo técnico.

Paralelamente, el Al Hilal ha iniciado contactos preliminares con el Paris Saint-Germain para explorar la posibilidad de fichar al francés Ousmane Dembélé, en una operación que sería de las mayores en la historia de la liga saudí si las negociaciones pasaran a una fase oficial.

La presencia de Dembélé, junto a Summerville, otorgaría al Al Hilal unos extremos caracterizados por la velocidad y la capacidad de romper líneas, algo que coincide en gran medida con la filosofía de Inzaghi basada en las transiciones rápidas y el ataque directo.

El Al Hilal cambia por completo

Todos los indicios confirman que Inzaghi no quiere simplemente añadir nombres nuevos, sino que busca reconfigurar por completo la identidad del Al Hilal.

El equipo, acostumbrado a apoyarse en la posesión y las habilidades individuales, podría transformarse en un sistema más dinámico, basado en la presión, la transición rápida y las grandes velocidades en el último tercio.

Y si estos cambios se completan, no se tratará de un simple mercado de verano, sino del comienzo de una nueva era dentro del Al Hilal, que podría poner fin a los roles de grandes estrellas y abrir la puerta a una generación diferente que se ajuste a la visión del técnico italiano de competir por todos los títulos.