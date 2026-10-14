Nueva crisis: el presidente del Sindicato de Periodistas egipcios ataca a Hossam Hassan

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Polémica continua en torno a los gemelos

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Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, y su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, entraron en un nuevo enfrentamiento, esta vez con el entorno mediático, después de que Khaled El-Balshy, presidente del Sindicato de Periodistas egipcios, anunciara la solidaridad del sindicato con tres críticos deportivos, a raíz de las denuncias presentadas contra ellos por los gemelos, advirtiendo del peligro de convertir las diferencias profesionales en persecuciones legales que apuntan contra la libertad de crítica.

El Sindicato de Periodistas emitió un comunicado en el que declaró su total solidaridad con los periodistas Abu El-Maati Zaki, Ahmed Abdel Basset y Mohamed El-Mahdi, después de difundirse informaciones sobre la presentación de denuncias por parte de Hossam e Ibrahim Hassan en su contra, a raíz de la publicación de noticias e informaciones relacionadas con el ámbito deportivo.





El sindicato subrayó, en el comunicado que El-Balshy publicó en su página de Facebook, que la crítica deportiva es un derecho fundamental, y que la evaluación del desempeño de los cuerpos técnicos y de sus decisiones relativas a las selecciones nacionales representa una parte esencial del papel del periodismo deportivo, siempre con el compromiso de respetar los principios y códigos de la profesión.

Consideró que presentar denuncias contra periodistas por publicar noticias u opiniones críticas, incluso si contradicen el punto de vista de los cuerpos técnicos, supone salirse del marco natural de la relación entre la selección nacional y el periodismo deportivo.

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El-Balshy insistió en que lo habitual al abordar diferencias profesionales es recurrir al derecho de réplica, y no a una escalada legal inmediata, al considerar que presentar denuncias antes de completar los pasos de la réplica profesional puede representar un intento de silenciar e intimidar a los periodistas y de impedirles transmitir informaciones y hechos que quizá no agraden a algunas partes.

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El sindicato añadió que lo más apropiado por parte de Hossam e Ibrahim Hassan, si tienen alguna objeción a lo publicado o emitido, es presentar su versión y los hechos en los que se apoyan, o bien elevar una queja al Sindicato de Periodistas, al ser la entidad profesional encargada de examinar las quejas relacionadas con el trabajo periodístico.

El comunicado afirmó que cualquier extralimitación profesional, en caso de quedar probada, debe abordarse a través de los canales institucionales competentes, de modo que se preserven los derechos de todas las partes, sin restringir la libertad de crítica.









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La Federación de Fútbol asume la responsabilidad

En una escalada llamativa, el Sindicato de Periodistas responsabilizó a la Federación Egipcia de Fútbol de la crisis, al ser la institución encargada de gestionar los asuntos del fútbol egipcio y de proporcionar el clima adecuado para la cooperación entre la selección nacional y las instituciones periodísticas y mediáticas.

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El sindicato pidió a la Federación de Fútbol que contacte de forma urgente con Hossam e Ibrahim Hassan y que trabaje para convencerlos de retirar las denuncias presentadas contra los críticos deportivos, además de contener la disputa mediante el diálogo y el entendimiento, en lugar de permitir que se agrave la tensión entre el cuerpo técnico de la selección y el periodismo deportivo.

La libertad de prensa es una línea roja

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El sindicato manifestó su rechazo a la existencia de un periodismo que solo publique lo que agrada a los cuerpos técnicos, mientras los periodistas son objeto de persecuciones legales por presentar hechos u opiniones contrarias, y recalcó que la independencia de la prensa es una línea roja y que adoptará los pasos sindicales y legales necesarios para defender a sus miembros.

El sindicato concluyó su comunicado afirmando que respaldar a la selección egipcia y apoyar su trayectoria no está en contradicción con el derecho de la prensa a criticar y evaluar, e invitó a todas las partes a que prevalezca el lenguaje de la razón y el diálogo profesional, y a preservar una relación basada en el respeto mutuo, lejos de la escalada y las persecuciones legales.

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¿Cuál es el origen de la disputa?

La crisis se remonta a las denuncias presentadas por Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, y su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección, contra varios periodistas deportivos, entre ellos Abu El-Maati Zaki, Ahmed Abdel Basset y Mohamed El-Mahdi, a raíz de lo publicado o planteado sobre ambos en el entorno deportivo.

La medida provocó reacciones dentro de los círculos periodísticos, al entenderse que la disputa está relacionada con un contenido crítico y mediático vinculado al rendimiento de la selección y a las actuaciones de su cuerpo técnico y administrativo, lo que llevó a Khaled El-Balshy, presidente del Sindicato de Periodistas egipcios, a anunciar su solidaridad con los tres periodistas.







