La selección alemana continuó con su racha de resultados irregulares, después de conformarse con un nuevo empate sin goles frente a Grecia, prolongando así la pérdida de puntos en la Liga de Naciones de la UEFA, pese al gran cambio técnico que vivió el equipo con la llegada de Jürgen Klopp al cargo de seleccionador tras la fase final del Mundial.

La selección alemana no supo aprovechar su enfrentamiento ante Grecia para lograr una nueva victoria y dejó escapar dos puntos en su recorrido en el torneo frente al mismo rival, después de haber caído también ante él en la segunda jornada por 1-0, un resultado que aumentó los interrogantes sobre el nivel del equipo en el periodo actual.

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El enfrentamiento ante Grecia no fue el único tropiezo de Alemania en la presente edición de la Liga de Naciones, ya que el equipo comenzó su andadura con un empate frente a los Países Bajos por 1-1 en la primera jornada, antes de lograr su única victoria hasta el momento ante Serbia en la jornada pasada, cuando se impuso por dos goles a cero.

De este modo, la selección alemana ha conseguido una sola victoria en su recorrido actual en la Liga de Naciones, frente a dos empates y una derrota, prolongando la pérdida reiterada de puntos, después de que esperara recuperar la estabilidad y regresar con fuerza a la competición bajo el mando de Klopp.

Las esperanzas de la afición alemana se habían elevado con la llegada de Klopp a la dirección técnica, en especial por su gran experiencia y su capacidad para construir equipos competitivos, pero los resultados hasta ahora no han reflejado el cambio esperado, pues el sufrimiento de la selección continúa, tanto a nivel de conseguir victorias como de mantener la regularidad de un partido a otro.

El empate ante Grecia aumenta la presión sobre Klopp y los jugadores de la selección alemana, sobre todo porque el equipo desperdició una nueva oportunidad para mejorar su situación en el grupo, por lo que está obligado a corregir el rumbo rápidamente en los próximos partidos si quiere terminar su recorrido en la Liga de Naciones de mejor manera y ofrecer una imagen distinta a la que ha mostrado hasta ahora.