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El Al-Nassr saudí ha sufrido un duro golpe tras conocerse el alcance de la lesión que sufrió su extremo francés Kingsley Coman durante el partido ante el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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El Al-Nassr se impuso al Al-Sadd por 2-1 en el partido que ambos disputaron el pasado martes por la noche en el estadio Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Cuando apenas se habían cumplido 3 minutos de partido, Coman cayó al césped tras un choque con un jugador del Al-Sadd catarí , por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado y el delantero saudí Abdullah Al-Hamdan entró en su lugar.

Según el diario saudí Al-Riyadiyah, el extremo francés se sometió a pruebas médicas y radiológicas que confirmaron que sufre una rotura en el músculo posterior.

El periódico explicó que Coman necesitará un periodo de tratamiento y rehabilitación de hasta 28 días, lo que supone que se perderá numerosos partidos importantes que disputará el equipo en las próximas semanas.

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Sin embargo, Al-Riyadiyah aseguró que el extremo francés solo se perderá 3 partidos, entre los que destaca el que enfrentará a su equipo con el Al-Qadisiyah el próximo viernes en el Al-Awwal Park, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Roshn saudí.

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Además, Coman no estará en el partido contra el Al-Hazm, este viernes, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn, ni en el encuentro ante el Al-Gharafa catarí, el martes posterior al próximo, en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite, en la zona Oeste.

En cambio, el exjugador del Bayern de Múnich volverá a los terrenos de juego el próximo 12 de diciembre, cuando el Al-Nassr reciba al Al-Shabab en el Al-Awwal Park, en la decimoquinta jornada de la Liga Roshn.

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La lesión del extremo francés ante el Al-Sadd llegó a los pocos minutos de su primera titularidad con el Al-Nassr, después de la grave lesión que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

Coman arrastraba esa lesión desde la victoria por 3-1 ante el Neftchi uzbeko, el pasado mes de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Aquella grave lesión le impidió jugar los partidos ante el NEOM, el Al-Faisaly y el Al-Kholood, correspondientes a las jornadas décima, undécima y duodécima de la Liga Roshn saudí, así como ante el Pakhtakor uzbeko, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

El futbolista de 30 años volvió a la convocatoria del Al-Nassr en el penúltimo partido, ante el Al-Ahli, el pasado viernes, en el encuentro aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn saudí, aunque participó como suplente y no fue titular.

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Nada más ser titular en el partido ante el Al-Sadd catarí, Coman se lesionó rápidamente, lo que ha suscitado numerosas dudas sobre su estado físico y su grado de preparación para volver a competir.

El extremo francés solo ha disputado 9 partidos con el Al-Nassr desde el inicio de la presente temporada, en los que únicamente ha conseguido marcar un gol, sin dar ninguna asistencia.