Luis de la Fuente, seleccionador de España, convocó a un exjugador del Real Madrid para la concentración de "La Roja" tras la salida de un nuevo lesionado.

Después de Eric García, la Real Federación Española de Fútbol anunció hoy la salida de otro jugador de la concentración de la selección tras sufrir una lesión.

La selección de España logró una victoria merecida y contundente a costa de Croacia por cuatro goles a uno ayer martes, en el marco de los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La Federación Española informó en un comunicado oficial que el jugador del Atlético de Madrid, Álex Grimaldo, abandonó la concentración de la selección de España, ya que el lateral izquierdo sintió molestias en su muslo izquierdo durante el calentamiento previo al partido de su país ante Croacia.

El comunicado añadió que, tras las pruebas médicas a las que se sometió Grimaldo, se decidió descartarlo de la lista de la selección de España como medida de precaución para evitar el agravamiento de la lesión.

Luis de la Fuente convocó a Fran García (27 años) para ocupar su lugar, mientras la selección española se prepara para enfrentarse a la República Checa y a Croacia por segunda vez durante el actual parón internacional.

García disputó solo dos partidos con la selección de España en el año 2023, pero después no volvió a la lista.

El exjugador del Real Madrid disputó 7 partidos con el Real Betis esta temporada y logró dar una asistencia de gol.