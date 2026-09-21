La temporada 2026/2027 entra en una fase sin precedentes, ya que los clubes dejan de disputar partidos para dar paso a las selecciones nacionales, que acaparan el panorama futbolístico durante unas tres semanas consecutivas.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en una de sus muchas innovaciones, decidió fusionar el parón de septiembre y el de octubre en uno solo, una estrategia que no ha contado con la aceptación del Barcelona ni del Real Madrid.

Según el diario español "Sport", Joan Laporta lanzó duras críticas contra el nuevo parón internacional durante la Asamblea General de socios del club, especialmente a la luz de los recientes precedentes, cuando Raphinha se perdió la pasada temporada los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Atlético de Madrid tras lesionarse con la selección de Brasil en un partido amistoso.

El presidente del club catalán afirmó: "Este parón no tiene sentido. Hansi me lo dijo el otro día. Es un parón que incluye cuatro partidos, nos perjudica y corta nuestro ritmo. El calendario está muy cargado y los jugadores sufren, y hablaremos con la UEFA y la FIFA para resolver este asunto".

Flick sigue la misma línea, después de haber firmado el mejor arranque de temporada en la historia del Barcelona con ocho victorias en ocho enfrentamientos oficiales.

El técnico alemán dijo antes del enfrentamiento ante el Sevilla: "Muchos jugadores estarán con las selecciones nacionales. Y, por supuesto, cuanto más tiempo estén fuera los jugadores, más nos preocupamos por ello, pero al final yo confío y también creo en los seleccionadores nacionales".

El Real Madrid, que no ha disipado las dudas sobre su nivel durante los dos últimos años, ha adoptado una postura de rechazo hacia el nuevo parón.

José Mourinho dijo antes del derbi madrileño: "No podemos más que adaptarnos. En nuestro caso, imagina que solo se queden cuatro jugadores durante 20 días, y que después uno de ellos llegue un día o tres días antes del partido ante el Villarreal, otro cuatro antes, y otro dos... Vini viene de la India con Brasil, y Valverde viene de Corea y la India, dando la vuelta al mundo para llegar, mientras que a los europeos les esperan cuatro partidos difíciles porque hablamos de la Liga de Naciones de la UEFA y todos están al mismo nivel".

Las críticas dirigidas a la innovación de la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, no se limitaron a los clubes, sino que se extendieron también a las selecciones nacionales.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, criticó el nuevo sistema tras anunciar la lista de convocados para los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, diciendo: "No me gusta, y prefería el formato anterior. Entre los dos partidos solo tenemos dos días de descanso con los desplazamientos y los viajes. Creo que el otro formato cuidaba más la salud de los jugadores, y está claro como el agua".

¿Cuál es la postura de los grandes de Europa?

Las posturas en el resto de Europa parecen más moderadas, con la preferencia de esperar a evaluar la experiencia una vez concluido el parón internacional.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aclaró: "Esto es algo que tendremos que probar. Y como habéis visto, distintas selecciones nacionales y entrenadores han seguido métodos diferentes en cuanto al número de jugadores que han incluido en la lista, por lo que una buena comunicación con ellos será algo absolutamente decisivo".

Por su parte, su rival en la Premier League, Enzo Maresca, respondió con ironía: "Mis hijos tienen colegio, así que necesito quedarme aquí. Durante los parones internacionales siempre he repasado los partidos anteriores y he analizado lo que podemos mejorar. Hay tres semanas, así que tengo tiempo suficiente para volver a ver todos los partidos de nuevo", expresó el técnico del Manchester City.

El Paris Saint-Germain, que no ha comenzado la temporada de forma ideal, afronta el asunto con resignación; Luis Enrique dijo: "Hay que aceptar la duración de estos parones. Intentaremos trabajar como de costumbre, pues tenemos jugadores que se quedarán aquí y realizarán entrenamientos individuales".

Mientras tanto, Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, espera que todos sus jugadores regresen sin problemas: "Tenemos a todo el equipo a nuestra disposición y queremos que siga siendo así. Esperamos que los chicos mantengan su forma física durante el parón internacional de tres semanas. Si lo hacen, estoy seguro de que estaremos en una posición fuerte esta temporada".



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