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Mikel Arteta ha enviado un mensaje claro a sus jugadores del Arsenal: su reputación está en juego en la visita del martes al Fleetwood en la Carabao Cup. El entrenador del Arsenal está decidido a evitar que se repitan los momentos más negros del club en las competiciones de copa ante el equipo peor clasificado de los que siguen en el torneo.

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El Arsenal, ante un posible tropiezo

El Arsenal visita este martes por la noche al Fleetwood Town, de la League Two, en la cuarta ronda de la Copa de la Liga. El equipo local es el peor clasificado de los que siguen en la competición: ocupa actualmente el 18.º puesto en la cuarta categoría del fútbol inglés.

Con un duelo crucial de la Premier League contra el Liverpool a la vista, se espera que el Arsenal presente un once inicial con numerosos cambios. Sin embargo, Arteta exigirá el máximo esfuerzo a quienes salten al campo y que muestren un respeto absoluto por un rival que parte como menos favorito.

«Nuestra reputación está en juego»

IMAGO

El entrenador del Arsenal asegura que sus instrucciones antes del partido serán muy breves. Quiere que sus jugadores demuestren su calidad desde el primer momento y no den pie a una sorpresa.

«Mostradles la camiseta del Arsenal y lo que representamos, y ya está», dijo Arteta a los periodistas. «Tenemos que ir allí y ganar el partido. Eso es todo. Es muy sencillo».

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El español se apresuró a recordar a sus jugadores que no pueden rebajar sus exigencias por el mero hecho de que el rival milite en una categoría inferior.

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Añadió: «Nuestra reputación, nuestro orgullo, todo está en juego. Así que, cada vez que disputas un partido de fútbol, y especialmente contra un equipo de otra categoría, respeta el juego y respeta a todos los rivales, porque se lo merecen. Después, intenta ganar y jugar un poco mejor que ellos».

La lección de la humillación ante el Bradford

El entrenador del Arsenal conoce bien los peligros de subestimar a un rival de una categoría inferior. En 2012, Arteta formaba parte de la plantilla de Arsene Wenger que sufrió una humillante derrota en la tanda de penaltis ante el Bradford City en los cuartos de final de esta misma competición.

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Aquella recordada sorpresa sirve de duro recordatorio de lo rápido que puede torcerse una eliminatoria de copa si el gran favorito no se aplica. El técnico, de 44 años, utiliza ese doloroso recuerdo para que sus jugadores actuales mantengan los pies en la tierra.

«Todos hemos sufrido una sorpresa así en algún momento y conocemos el riesgo», explicó Arteta. «En el fútbol, las cosas pueden igualarse mucho en cuanto consigues equilibrar determinados aspectos. Es entonces cuando nuestros fundamentos y hábitos tienen que estar al máximo nivel para poder ganar el partido».

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La exigente visita a Anfield se acerca

Getty Images

Una vez cumplido el compromiso copero del martes, el Arsenal centrará de inmediato su atención en un gran duelo de la Premier League. El equipo visitará Anfield este fin de semana para enfrentarse al Liverpool, en un partido que llega en medio de un calendario agotador.

Arteta deberá gestionar con cuidado las rotaciones ante el Fleetwood para que sus jugadores clave lleguen frescos al viaje a Merseyside, sin poner en peligro el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Superar con solvencia esta eliminatoria entre semana será crucial para mantener la buena dinámica antes de una prueba liguera que puede marcar la temporada.







