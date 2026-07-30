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Novedades del gran fichaje: Diomande evita el riesgo para poner rumbo al Real Madrid

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El PSG también apunta a la estrella de los "Elefantes"

El Real Madrid sigue trabajando para cerrar el fichaje del marfileño Yan Diomandé, extremo del Leipzig, en unas negociaciones que continúan entre ambos clubes sin que se haya alcanzado todavía un acuerdo definitivo.

Según el periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", "todavía no hay un acuerdo definitivo entre el Real Madrid y el Leipzig por Yan Diomandé, tras nuevas negociaciones hoy".

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Plettenberg continuó: "Ha sido confirmado por todas las partes implicadas. Y a menos que ocurra algo excepcional antes de la medianoche, las negociaciones se retomarán mañana por la mañana".

Y añadió: "La operación sigue en pie. Diomandé también estuvo hoy en el Leipzig, donde realizó entrenamientos con una carga física controlada, para evitar poner en riesgo el fichaje. El Real Madrid presiona para cerrar la operación esta semana".

Diomandé tiene 19 años y juega en la posición de extremo. Se incorporó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del Leganés español y firmó una temporada destacada en la Bundesliga.

Por el fichaje compite también el Paris Saint-Germain, y además se rumorea el interés tanto del Liverpool como del Manchester City por la estrella de Costa de Marfil.


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