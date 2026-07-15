«Noussair Mazraoui podría protagonizar un nuevo fichaje estrella tras su paso por el Bayern de Múnich y el Manchester United»

El AC Milan considera fichar a Noussair Mazraoui para la Serie A, según el periodista italiano Nicolò Schira.

El lateral derecho marroquí, de 28 años y vinculado al Manchester United hasta 2028, cuenta con el visto bueno de su agente, Rafaela Pimenta, para cambiar de aires.

Sin embargo, su agente, Rafaela Pimenta, ya se ha reunido con la directiva rossonera y al jugador le atrae la idea.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 18 millones de euros, cifra cercana a los 15 millones que el United pagó al Bayern hace dos años.

En el Milan podría volver a trabajar con Ruben Amorim, quien ya lo dirigió en el United.

Ha jugado 77 partidos con los ‘red devils’ sin marcar gol y con tres asistencias.

Ahora disfruta de vacaciones tras la eliminación de Marruecos en el Mundial, donde en cuartos de final provocó un penalti ante Francia.