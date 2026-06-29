Nouir firma una marca inolvidable... y Nagelsmann llama a las puertas de la historia

Manuel Neuer, portero de Alemania, batió el récord de partidos en un Mundial al jugar su encuentro número 23 contra Paraguay en Boston, en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Según la red de estadísticas «Squawka», Neuer disputó su partido número 23 con Alemania en una fase final, superando el récord que compartían Lothar Matthäus y Miroslav Klose.

Según la red francesa «Stats Foot», es el primer partido eliminatorio de Alemania desde la final de 2014, cuando venció a Argentina.

Además, Julian Nagelsmann, con 38 años y 341 días, se convirtió en el seleccionador más joven en dirigir un partido eliminatorio desde el francés Henri Michel, quien dirigió a Francia ante Bélgica el 28 de junio de 1986. con 38 años y 243 días.