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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoArsenal
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Nottingham Forest-Arsenal, previa de la Premier League: Los campeones tienen terreno que recuperar

Nottingham Forest vs Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
M. Arteta
B. Guimaraes
R. Calafiori
D. Ndoye
M. Gibbs-White
Bayern Múnich vs Arsenal
Bayern Múnich
Liga de Campeones

Previa completa del Nottingham Forest-Arsenal en la Premier League. Analizamos la táctica, las novedades de ambos equipos, su estado de forma y mucho más.

crest
Premier League - Jornada 7
City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest-Arsenal comienza el 18 de octubre de 2026 a las 11:30 EST y las 15:30 GMT.

El Arsenal visita al Forest tras reencontrarse con la victoria

Mikel Arteta y el Arsenal tuvieron que digerir la derrota por 3-0 ante el Brighton durante las tres semanas completas del parón internacional. Respondieron de la mejor manera con una victoria por 2-1 el sábado frente a un Leeds que no había perdido hasta ese fin de semana. El Arsenal tuvo que sobreponerse a una primera parte poco convincente y, después, a un gol del Leeds en el minuto 55 antes de remontar gracias a los tantos de Riccardo Calafiori y del suplente Bruno Guimaraes. Después venció al Lille por 3-0 en la Champions League con goles de Eberechi Eze, Jurrien Timber y Bukayo Saka.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSGetty Images

El Forest aún no arranca

El Nottingham Forest ha tenido un comienzo irregular con su nuevo entrenador, Pierre Sage. Ha sumado cinco puntos en sus primeros seis partidos, pero ha perdido los dos últimos. Curiosamente, todavía no ha ganado en casa en ninguna competición esta temporada: cayó ante el Coventry y el Leeds y empató 0-0 con un Tottenham en apuros. Sage lamentará la falta de acierto de su equipo después de que generase ocho ocasiones claras y, aun así, terminase perdiendo por 3-1 ante el Crystal Palace. El Forest espera ponerles las cosas difíciles a los campeones tras haber dejado su portería a cero ante el Arsenal en sus dos últimos enfrentamientos de Premier League en este estadio.

Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images


Datos clave y bajas por lesión

  • Igor Jesus, Nikola Milenkovic y Nicolo Savona, del Forest, son baja por lesión.
  • El Arsenal sigue sin poder contar con William Saliba y Christos Tzolis, pero no tiene más bajas por lesión.
  • El Arsenal ha encajado goles en sus tres últimos partidos entre todas las competiciones.
  • Los dos últimos enfrentamientos de Premier League entre ambos equipos en el City Ground terminaron 0-0.
Nottingham Forest v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Nottingham Forest contra Arsenal alineaciones probables

Manager

  • O. Glasner

Oliver Glasner no puede contar con Igor Jesus, Nikola Milenkovic ni Nicolo Savona por lesión, y su plantilla no tiene actualmente bajas por sanción. Se añadirán novedades sobre la probable alineación cuando se acerque el inicio del partido.

Mikel Arteta debe preparar el partido sin William Saliba ni Christos Tzolis, ambos incluidos en la lista de lesionados. El equipo visitante no tiene bajas por sanción registradas y habrá más novedades sobre la plantilla antes del encuentro.

Estado de forma

NFO

NFO - Formulario

LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARS

ARS - Formulario

SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
LEE
W2-1
LIL
W3-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Nottingham Forest ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente de Premier League terminó con una derrota por 3-1 ante el Crystal Palace, y también perdió por 1-0 contra el Coventry City en liga. Su única victoria en esa racha fue un 2-1 a domicilio ante el Aston Villa; además, empató 0-0 con el Tottenham y 2-2 con el Liverpool. En esos cinco partidos, el Forest marcó cinco goles y encajó seis.

El Arsenal ha ganado tres partidos, ha perdido uno y no ha empatado ninguno en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Leeds United en la Premier League, y también logró un triunfo por 2-4 contra el Ipswich Town en la Carabao Cup. La única derrota del Arsenal en ese periodo fue un 3-0 ante el Brighton. En cinco partidos, marcó diez goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateArsenal
0
2
3
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
F
1Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en el City Ground terminó 0-0 el 17 de enero de 2026, en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Arsenal ha ganado tres veces y los otros dos partidos acabaron en empate; el Forest aún no ha logrado ninguna victoria en esa serie. Entre los triunfos del Arsenal figuran dos victorias por 3-0 en el Emirates y una por 2-1 en el City Ground en enero de 2024. Los dos empates sin goles se disputaron en Nottingham.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
D
W
D
D
D
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
8
HullHullHUL
623186+29
D
L
D
D
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
L
W
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
11
NewcastleNewcastleNEW
62221013-38
L
W
L
D
W
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
W
D
L
W
L
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
W
W
L
L
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
L
L
W
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

El Arsenal ocupa el segundo puesto de la Premier League y está de lleno en la lucha por el título, mientras que el Nottingham Forest es 14.º. Se enfrentan así un equipo con aspiraciones reales de acabar en lo más alto de la tabla y otro que busca alejarse de la zona baja.

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