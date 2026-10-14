Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest-Arsenal comienza el 18 de octubre de 2026 a las 11:30 EST y las 15:30 GMT.

El Arsenal visita al Forest tras reencontrarse con la victoria

Mikel Arteta y el Arsenal tuvieron que digerir la derrota por 3-0 ante el Brighton durante las tres semanas completas del parón internacional. Respondieron de la mejor manera con una victoria por 2-1 el sábado frente a un Leeds que no había perdido hasta ese fin de semana. El Arsenal tuvo que sobreponerse a una primera parte poco convincente y, después, a un gol del Leeds en el minuto 55 antes de remontar gracias a los tantos de Riccardo Calafiori y del suplente Bruno Guimaraes. Después venció al Lille por 3-0 en la Champions League con goles de Eberechi Eze, Jurrien Timber y Bukayo Saka.

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El Forest aún no arranca

El Nottingham Forest ha tenido un comienzo irregular con su nuevo entrenador, Pierre Sage. Ha sumado cinco puntos en sus primeros seis partidos, pero ha perdido los dos últimos. Curiosamente, todavía no ha ganado en casa en ninguna competición esta temporada: cayó ante el Coventry y el Leeds y empató 0-0 con un Tottenham en apuros. Sage lamentará la falta de acierto de su equipo después de que generase ocho ocasiones claras y, aun así, terminase perdiendo por 3-1 ante el Crystal Palace. El Forest espera ponerles las cosas difíciles a los campeones tras haber dejado su portería a cero ante el Arsenal en sus dos últimos enfrentamientos de Premier League en este estadio.

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Datos clave y bajas por lesión

Igor Jesus, Nikola Milenkovic y Nicolo Savona, del Forest, son baja por lesión.

El Arsenal sigue sin poder contar con William Saliba y Christos Tzolis, pero no tiene más bajas por lesión.

El Arsenal ha encajado goles en sus tres últimos partidos entre todas las competiciones.

Los dos últimos enfrentamientos de Premier League entre ambos equipos en el City Ground terminaron 0-0.

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Noticias de los equipos y plantillas

Oliver Glasner no puede contar con Igor Jesus, Nikola Milenkovic ni Nicolo Savona por lesión, y su plantilla no tiene actualmente bajas por sanción. Se añadirán novedades sobre la probable alineación cuando se acerque el inicio del partido.

Mikel Arteta debe preparar el partido sin William Saliba ni Christos Tzolis, ambos incluidos en la lista de lesionados. El equipo visitante no tiene bajas por sanción registradas y habrá más novedades sobre la plantilla antes del encuentro.

Estado de forma

El Nottingham Forest ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente de Premier League terminó con una derrota por 3-1 ante el Crystal Palace, y también perdió por 1-0 contra el Coventry City en liga. Su única victoria en esa racha fue un 2-1 a domicilio ante el Aston Villa; además, empató 0-0 con el Tottenham y 2-2 con el Liverpool. En esos cinco partidos, el Forest marcó cinco goles y encajó seis.

El Arsenal ha ganado tres partidos, ha perdido uno y no ha empatado ninguno en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Leeds United en la Premier League, y también logró un triunfo por 2-4 contra el Ipswich Town en la Carabao Cup. La única derrota del Arsenal en ese periodo fue un 3-0 ante el Brighton. En cinco partidos, marcó diez goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en el City Ground terminó 0-0 el 17 de enero de 2026, en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Arsenal ha ganado tres veces y los otros dos partidos acabaron en empate; el Forest aún no ha logrado ninguna victoria en esa serie. Entre los triunfos del Arsenal figuran dos victorias por 3-0 en el Emirates y una por 2-1 en el City Ground en enero de 2024. Los dos empates sin goles se disputaron en Nottingham.

Clasificación

El Arsenal ocupa el segundo puesto de la Premier League y está de lleno en la lucha por el título, mientras que el Nottingham Forest es 14.º. Se enfrentan así un equipo con aspiraciones reales de acabar en lo más alto de la tabla y otro que busca alejarse de la zona baja.