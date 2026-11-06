El Real Madrid está a punto de cerrar una operación excepcional que ha acaparado la atención de las direcciones deportivas de los grandes clubes europeos, después de acercarse al fichaje del joven talento inglés JJ Gabriel, de 16 años, en un traspaso que se ha convertido en una simple cuestión de tiempo.

Según el diario español Marca, el Real Madrid logró imponerse a un grupo de grandes clubes europeos, como el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, el Manchester City, el Chelsea y el Barcelona, que contactaron con el entorno del talentoso jugador tras su decisión de abandonar el Manchester United.

La salida de Gabriel de Old Trafford despertó el interés de varios gigantes de Europa, que quedaron deslumbrados por el talento del jugador después de que lograra batir numerosos récords vinculados a la precocidad en el fútbol inglés.

Y pese a la polémica que acompañó su salida del Manchester United y al revuelo generado en torno al entorno del jugador, ello no afectó al interés del Real Madrid, que estuvo en una posición aventajada desde el principio para cerrar la operación, aprovechando el gran potencial técnico de un jugador que ha representado a las selecciones de Inglaterra en todas las categorías de edad y que marcó un triplete en su debut en la Liga de Campeones Juvenil durante la presente temporada.

Gabriel cumplió los 16 años el pasado 6 de octubre, una edad que permitió iniciar los complejos trámites para poner fin a su vinculación con el Manchester United, el club al que se unió en 2022 tras pasar por las academias del Chelsea, el Arsenal y el West Ham United.

El jugador no había cumplido aún los 11 años cuando se convirtió en un fenómeno de amplia difusión gracias a sus habilidades excepcionales con el balón, pues era capaz de ejecutar miles de toques sin que la pelota cayera al suelo pese a su corta edad, antes de que su evolución en Mánchester confirmara que iba por el camino de las expectativas.

El año 2025 fue testigo del debut de Gabriel con el equipo sub-18 del Manchester United, cuando tenía 14 años, al marcar dos goles ante el Leeds United, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta del equipo en la historia del club.

Y en la temporada siguiente, anotó 26 goles en 29 partidos y se llevó el premio al mejor jugador sub-18 de la Premier League.

En cuanto a 2026, inició su participación en la Liga de Campeones Juvenil marcando un triplete frente al Sabah, además de que Rúben Amorim le dio la oportunidad de entrenar con el primer equipo, antes de que Michael Carrick lo hiciera debutar por primera vez en un partido amistoso durante la pretemporada, frente al Atlético de Madrid en la capital sueca, Estocolmo.

La falta de continuidad en la obtención de oportunidades con el primer equipo fue una de las principales razones en las que se apoyó su padre, Joe Okereuil, para justificar la decisión del jugador de abandonar el Manchester United.

Su padre ya practicó el fútbol a nivel profesional en la posición de defensa, y no de atacante como su hijo, pero se convirtió en el principal arquitecto de la carrera de Gabriel, empezando por el cambio de su nombre a uno más comercializable, hasta la firma de un contrato de patrocinio con la empresa Nike cuando apenas tenía 14 años, un contrato considerado incluso más lucrativo que el acuerdo que la compañía estadounidense suscribió con anterioridad con la estrella brasileña Neymar cuando era adolescente.

Además de su padre, el agente Ali Barat desempeñó un papel decisivo en el diseño de la trayectoria de Gabriel, ya que es el fundador de la agencia Epic Sports, además de ser bien conocido en los pasillos del estadio Santiago Bernabéu, después de haberse encargado del traspaso de Denzel Dumfries al Real Madrid el pasado verano.

Con la cercanía de su decimosexto cumpleaños, Gabriel presentó una solicitud oficial para abandonar el Manchester United el pasado mes de septiembre. Y durante las últimas semanas, el jugador se entrena en España bajo la supervisión de un entrenador personal, a la espera de completar su traspaso al Real Madrid, una operación a la que ya solo le separa la firma del anuncio oficial.

Se espera que el Manchester United reciba una cantidad limitada en concepto de los derechos de formación del jugador, con estimaciones que apuntan a solo unas 300.000 libras esterlinas, mientras que los directivos del club inglés sienten una gran amargura por la pérdida de un talento cuyo valor futuro muchos prevén que supere los 100 millones de euros.

Gabriel comenzará su trayectoria con el Real Madrid Castilla, bajo la supervisión de José Mourinho y su cuerpo técnico.

El plan consiste en preparar su transición al primer equipo de una forma más fluida y evitar los trastornos que acompañaron su salida del Manchester United.

Notificación oficial

En el mismo sentido, el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano escribió en su cuenta de la red X: «El traspaso de JJ Gabriel al Real Madrid es ya inminente, ya que la agencia de representación del talento de 16 años ha comunicado a todos los clubes interesados su decisión final».

Y añadió: «La notificación oficial a los grandes clubes que buscaban su incorporación fue que Gabriel no desea sino fichar por el Real Madrid, coincidiendo con los últimos retoques a las cláusulas del acuerdo. El cierre de la operación es ya muy próximo».