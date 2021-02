Noticias de Universidad de Chile: últimas novedades, información y partidos

El Romántico Viajero sueña con puestos continentales, por eso te traemos lo más relevante del equipo en este 2021.

Universidad de Chile hace sufrir a sus aficionados como pocos, pero aún tiene encedida la velita para disputar la Copa Libertadores 2021.

Con Rafael Dudamel en el banquillo, el equipo empezó a mostrar otra cara y por esa razón, en Goal decidimos traerte las últimas noticias del Bulla, sus próximos partidos, las ruedas de prensa y todo lo que ocurre al interior.

Miércoles 3 de febrero

Lo quieren mandar a volar

De acuerdo con información de medios de Chile, la directiva de la U piensa darle salida al zaguero de 36 años, Osvaldo González, pues al parecer ya no es considerado.

Martes 2 de febrero

Lo que dejaron ir...

Entre 2016 y 2017, el León tuvo entre sus filas a Valentín Castellanos y no lo aprovecharon, al grado de que se marchó casi gratis. Ahora, tras un gran paso por el New York City de la MLS, el delantero argentino de 22 años está muy cerca de convertirse en nuevo fichaje del actual campeón de América, el Palmeiras, donde compartirá vestuario con el andino, Benjamín Kuscevic.

Valentín Castellanos (22|🇦🇷) está muy cerca de ser NUEVO JUGADOR de Palmeiras. Ya hay principio de acuerdo con New York City, para un préstamo hasta final de 2021 con opción de compra.



Lunes 1 de febrero

¡Culpó a directivo de su frustración!

Luis Jiménez volvió a tocar el tema de frustrado fichaje con la Universidad de Chile, esto luego de la declaración de Johnny Herrera, quien hace unos días señaló a Sabino Aguad, como el responsable de esa mala decisión.

"Las declaraciones de Johnny no me sorprendieron, yo hablé con él. Aguad decidió que yo no jugara en la U. Él mintió", señaló el jugador.

Domingo 31 de enero

Nuevo puma con tinte laico

El delantero panameño Gabriel Torres se marchó cedido por la U de Chile rumbo a la Liga MX para defender la playera de Pumas durante el Torneo Guardianes 2021.

Sábado 30 de enero

Los bajaron de su nube

Los rumores de un posible regreso de Marcelo Díaz se esfumaron al darse a conocer que Racing de Avellaneda busca que el jugador cumpla su contrato hasta mediados del 2021.

Viernes 29 de enero

¡Sufrido triunfo!

De visitante, La U de Chile venció por la mínima a Coquimbo Unido con la solitaria anotación de Ángelo Henríquez, que se gritó hasta Colo Colo por el tema del descenso.