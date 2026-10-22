Diversos informes de prensa saudíes han revelado que la Liga Profesional Saudí Roshan se encamina a aplazar el partido entre el Al-Ahli y el Al-Khaleej, que estaba previsto disputarse esta tarde del jueves en el estadio Al-Inma de Yeda, correspondiente a la jornada 11 de la competición local.

Según lo señalado por el periodista saudí Sami Al-Qadi, se decidió aplazar el encuentro debido a las condiciones de los vuelos.

La misma fuente aclaró que el Al-Khaleej no pudo, hasta la mañana de hoy, salir del aeropuerto de Dammam rumbo a Yeda.

Indicó que lo más probable es que el partido se dispute mañana viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, mientras que el encuentro entre el Al-Ittihad y el Al-Diriyah se celebrará en el estadio Al-Inma.

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De ser así, mañana se vivirán cuatro partidos de los grandes clubes de la Liga Roshan dentro de la misma jornada, ya que, además de los dos encuentros mencionados anteriormente, también jugarán el Al-Nassr ante el Al-Faisaly y el Al-Hilal frente al Al-Qadisiya.