Noticias falsas: Mourinho responde a los rumores sobre su implicación en la crisis de Cristiano Ronaldo

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, desmintió las declaraciones que se le atribuyeron sobre la crisis de su exjugador Cristiano Ronaldo con la selección de su país, Portugal.

El diario Marca informó de que Mourinho publicó un mensaje contundente a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que describió las declaraciones que se le atribuyeron como "noticias falsas", en concreto aquellas que se difundieron principalmente en Brasil sobre el caso de Ronaldo.

El entrenador del Real Madrid negó haber hablado sobre este asunto, asegurando que "no tiene ningún comentario" que hacer sobre algo totalmente ajeno a él.

Mourinho profesa el máximo respeto a la Federación Portuguesa de Fútbol, al seleccionador Jorge Jesus y a Cristiano Ronaldo, por lo que no desea intervenir de ninguna manera en este asunto, especialmente después de que se le atribuyeran declaraciones que nunca pronunció.

Mourinho pasó su jornada en Valdebebas, donde trabajó con sus jugadores, antes de dirigirse al hospital para visitar a Raúl Asencio e interesarse por su estado, tras someterse el jugador a una intervención quirúrgica a raíz de una fractura por estrés en el hueso de la pierna.



