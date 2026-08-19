Según informa kicker, desde el club le habrían comunicado con toda claridad al internacional alemán en 19 ocasiones esta situación y le habrían recomendado cambiar de club. Con el nuevo entrenador, Carles Martínez, las perspectivas de Andrich de tener minutos son prácticamente inexistentes debido al cambio de sistema, de una defensa de tres a una de cuatro.

Andrich, que desde la salida de Granit Xhaka el pasado verano llevó a la Werkself al campo como capitán, actuó la pasada temporada como jugador central en la línea de tres de Kasper Hjulmand. Sin embargo, no estuvo exento de errores en muchas ocasiones y, además, sus carencias de velocidad quedaron muy en evidencia una y otra vez.

Aun así, el jugador de 31 años fue una absoluta constante en una turbulenta temporada del Bayer y acabó disputando 46 partidos oficiales. El reconvertido central también logró dos tantos importantes: ante el BVB marcó el gol de la victoria por 1-0 en la jornada 29. Contra el Arsenal, posteriormente finalista de la Champions League, cabeceó el gol que puso por delante a la Werkself en la ida e hizo soñar durante un breve tiempo a los aficionados del Bayer con una auténtica gran sorpresa.

Andrich quiere volver a la selección alemana con Klopp y necesita minutos

Ahora parece que la etapa de Andrich en Leverkusen, después de cinco años y pese a tener contrato hasta 2028, ha llegado a su fin. «Mientras nadie me eche del club o no tenga la sensación de que necesito hacer algo nuevo, no forzaré una salida», había dicho el propio Andrich hace muy poco a Bild, cuando circulaban los primeros rumores de despedida y un interés del Eintracht Frankfurt.

En concreto, según kicker nunca llegó a concretarse nada con el conjunto de Hesse, pero ahora Andrich sí que probablemente tenga que "hacer algo nuevo" si quiere seguir acumulando muchos minutos. Ese deseo podría llevarlo por primera vez en su carrera al extranjero. Al menos, Andrich sí podría imaginarse un traspaso allí.

Andrich tampoco ha descartado por completo el asunto de la selección debido al nuevo comienzo con Jürgen Klopp como seleccionador. «Básicamente, mi objetivo es volver a estar ahí. Quiero volver a entrar en el radar de la selección», dijo a comienzos de agosto a kicker: «Tengo la aspiración de volver a ser parte del equipo y quiero vivir algo más con la selección nacional».

Andrich ya conoció a Klopp como experto de televisión

Con Klopp ya había habido un intercambio intenso durante el Mundial. Ambos ejercieron como expertos de televisión para Magenta durante el torneo. «Cuando nos veíamos, realmente era muy divertido. Hablamos mucho de fútbol», dijo el centrocampista formado en el Hertha BSC.

Andrich se había quedado previamente fuera del salto a la convocatoria para el Mundial de Julian Nagelsmann, mientras que en la Eurocopa de 2024 disputada en casa todavía era fijo junto a Toni Kroos. Ahora parece que también pierde definitivamente su sitio en Leverkusen.

Ese lugar lo ocuparán a partir de ahora jugadores más jóvenes. Leverkusen pescó en el mercado de fichajes de verano, por ejemplo, al gran talento Kennet Eichhorn, que puede desempeñar exactamente el papel de Andrich en el centro del campo defensivo. Sin embargo, al jugador, que ya tiene 17 años, le diagnosticaron una "enfermedad metabólica que requiere tratamiento". Por eso, sigue siendo completamente una incógnita cuándo podrá debutar Eichhorn con la Werkself.

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