Noticias desalentadoras desde la concentración de Brasil sobre Neymar

Crece la preocupación en la concentración de Brasil por el estado físico de Neymar Jr. La estrella sigue con molestias en la pantorrilla derecha y podría perderse el próximo partido contra Haití en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Según «Globo», el lunes se sometió a nuevas pruebas médicas para evaluar su recuperación, que ya lleva casi un mes.

Los informes confirman que seguirá su rehabilitación sin entrenar con el grupo, lo que descarta casi su participación en el próximo encuentro.

Desde el inicio de la concentración el 27 de mayo, no ha entrenado con el grupo a las órdenes de Carlo Ancelotti, que lo convocó pese a su lesión.

El cuerpo técnico teme una recaída, pues las lesiones en el gemelo son complejas para futbolistas que dependen de la velocidad.

Aunque su estado mejora, los médicos prefieren actuar con cautela y centrarse en mantener su masa muscular y capacidad cardiovascular para garantizar un regreso seguro.

La Federación Brasileña de Fútbol sigue de cerca su evolución, consciente de su valor deportivo y anímico, y confía en que pueda estar listo para las próximas fases del torneo sin nuevos riesgos.