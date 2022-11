Noticias de la Selección España hoy en el Mundial Qatar 2022: ruedas de prensa, declaraciones, entrenamientos y última hora en directo online

Repasamos todos los detalles, noticias, entrenamientos y declaraciones que se produzcan en la concentración de España en su concentración en Qatar.

La Selección de España de fútbol vive un nuevo reto en el Mundial Qatar 2022. "La Roja" disputa el que será su 12º Mundial consecutivo y el objetivo como dijo Luis Enrique es el infinito, o lo que es lo mismo, ganar la que sería la segunda Copa del Mundo del combinado español.

Ante una cita de este calibre, cada detalle sucita atención y en este artículo vamos a repasar al minuto toda la actualidad del equipo español durante el torneo que se disputa en Qatar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Noticias de la Selección España hoy en el Mundial Qatar 2022: ruedas de prensa, declaraciones y última hora en directo online

Martes 15 de noviembre

Koke: "La fortaleza de este equipo es el grupo"

Lesión previa al Mundial: "Cuando me lesioné, pasaron muchas por la cabeza. C

ontaba los días para ver cuándo se daba la lista para el Mundial. Hice sesiones triples para estar en ella. Por suerte, estamos aquí".

Cuentas para pasar: "Juguemos primero con Costa Rica. Nuestra idea es salir a ganar los tres primeros partidos, no pensamos en ello. Esa es la mentalidad".

Veteranía: "Los mayores intentamos ayudar al resto para ir hacia delante. Habrá momentos difíciles y hay que apoyar a los compañeros. Necesitaremos ayuda".

Preparación: "La preparación es diferente al ser en invierno. Tenemos ritmo de competición. En mi caso, llevo tres semanas parado pero preparado a fondo. Al final estar compitiendo te hace llegar más fresco".

Un equipo sin estrellas: "La gente opina lo que quiere, pero la fortaleza de este equipo es el grupo, aunque hayas grandes futbolistas. El equipo juega como un equipo. Al final los campeonatos largos lo ganan los grupos. Es lo que intentamos hacer siempre".

Polémica con la lista: "No hay ninguna, desde mi punto de vista. El seleccionador hace la que cree conveniente. No hay que pensar en críticas. Al final tenemos que estar todos unidos".

Luis Enrique y el Atleti: "El Cholo tiene contrato hasta el 24. Tienen una idea clara. Los dos van a muerte. Cada uno tiene sus conceptos diferentes. Aquí tenemos más el balón, posesiones más largas. En el Atlético somos más directos...".

Guillamón: "Sergio Ramos es una referecia"

Compagina sus estudios con su carrera: "La Universidad la he llevado de forma natural. Mi familia me ha dicho siempre que siguiera estudiando. Es algo natural para mí. Lo importante para mí es estar aquí, en un Mundial".

Luis Enrique streamer: "Es una forma que acercarse a la gente, que le va a gusta".

Jugar de central: "Aquí en la selección he jugado casi siempre de central. El míster confía en mí. Lo importante es apoyar al equipo".

Dorsal 15 de Ramos: "Lo llevé en el Valencia. Sergio Ramos es una referencia e intento aprender las lecciones que dio en el campo".

Los jóvenes: "Los jóvenes aportamos esa ambición, vitalidad y que queremos comernos el mundo. El equipo está compensado".

Sueño del Mundial: "Se veía lejos Qatar, pero uno siempre sueña en estar aquí, que el seleccionador te llame y es un premio al trabajo. Jugar un Mundial siempre es especial y más aún si es el primero. Muchas ganas de empezar, entrenar y a disfrutar la experiencia".

Mensaje de Gattuso: "El míster me felicitó y me dijo que lo disfrutara al máximo. Me mandó un mensaje muy especial".

Favoritos: "No hay favorito claro. Nosotros iremos partido a partido. Primero toca Costa Rica. Todas las selecciones estamos en lo mismo. Nadie se verá favorita. Es un error".

Rueda de prensa de Koke Resurrección y Hugo Guillamón

🔴 EN DIRECTO | Rueda de prensa de @Koke6 y @HGuillamon desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas



📺 También en youtube: https://t.co/1KeM6utIVi#VamosEspaña | #Catar2022 https://t.co/1FM4ggdVl9 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2022

Lunes 14 de noviembre

Luis Enrique anuncia que hará streaming para analizar el Mundial

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

Las transmisiones se podrán seguir a través de este enlace.

La cantante Chanel visitó el entrenamiento de la Selección

💪🏼 ¡¡Entrenamiento con un "TOKE" de temazos!!



🎙️ @ChanelTerrero ha visitado a los jugadores de la @SEFutbol y les ha deseado la mejor de las suertes en #Catar2022.



💘 ¡¡Por cierto!! ¡¡Un poquito de salseo!! ¿Sabéis qué jugador de España fue su "crush" adolescente?#VamosEspaña pic.twitter.com/web5SX6YmR — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2022

España celebra su primer entrenamiento

🔴 EN DIRECTO | Entrenamiento de la @SEFutbol desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



🏋🏻‍♂️ ¡¡Arranca oficialmente la preparación para el Mundial de Catar!!#VamosEspaña | #Catar2022 https://t.co/eTvtv3ttYX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2022

Los 26 convocados inician la concentración en Las Rozas