Noticias de la Selección chilena hoy: actividades, prácticas y toda la información del plantel de Martín Lasarte

Argentina será el primer rival de La Roja en el regreso del fútbol sudamericano a nivel de Selecciones cuando el próximo jueves 3 de junio se enfrenten en Santiago del Estero por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Posteriormente, el equipo que entrena Martín Lasarte recibirá en San Carlos de Apoquindo a su similar de Bolivia.

EL CALENDARIO DE LA ROJA

Este lunes 24 de mayo el técnico uruguayo oficializó la nómina para el proceso clasificatorio con nombres como Ben Brereton y los regresos de Eugenio Mena, Gabriel Arias y Eduardo Vargas, quienes se suman a los ya fijos Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla y compañía. Entre las bajas, en tanto, se destaca la ausencia de Paulo Díaz, quien se contagió de COVID-19 a mediados de mes y tiene algunas secuelas respiratorias.

MARTES 25 DE MAYO

Arturo Vidal puso primera en la Selección

Durante la mañana de este martes comenzaron a llegar a Chile los futbolistas convocados por Lasarte para enfrentar a la Albiceleste y a la Verde en la doble fecha FIFA. Entre ellos arribó Arturo Vidal, quien se sometió a los exámenes PCR para descartar cualquier contagio en medio de la pandemia. De hecho, el flamante campeón de la Serie A junto al Inter de Milán, utilizó sus redes sociales para publicar lo siguiente: “Qué rico es llegar a nuestro querido país. Ahora vamos a prepararnos de la mejor forma para llevar a Chile donde se merece”, escribió en Twitter junto a una serie de fotografías.

Que rico es llegar a nuestro querido país!!!🇨🇱 ahora vamos a prepararnos de la mejor forma para llevar a Chile donde se merece. Los amo hijos!!!🇨🇱❤️🇨🇱💪🏽💪🏽🔥🔥😜😜👑👑 pic.twitter.com/jSqKcY9dsD — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 25, 2021

Martín Lasarte: "Argentina es uno de los candidatos"

El nuevo entrenador habló con el sitio oficial de La Roja en la que comentó sobre los próximos desafíos de su escuadra. "Argentina es uno de los candidatos, lo es siempre, no tiene una grandisima selección, tiene más de una, es un equipo complicado, difícil, tiene jugadores que marcan tendencia como puede ser Messi, pero el fútbol es fútbol, todo está por jugarse", sostuvo el charrúa de 60 años.

Con respecto al segundo rival, declaró: "En el caso de Bolivia creo que ha cambiado tomando en cuenta la aparición de César Farías y que de alguna manera le ha dado un condimento especial, diferente, generalmente es más de cuidado o difícil en su casa que fuera. Hay que jugarlo y jugarlo bien, tomando en cuenta que tenemos la localía".

En tanto, comentó sobre la nómina: "Hemos intentado elegir lo mejor, por el momento, y en algunos casos porque entendemos que puede haber una buena proyección. En algunos casos tenemos menos posibilidad de elección y entendemos que era lo que había, pero en líneas generales esto viene desde hace algunas semanas".

Finalmente, tuvo palabras sobre la inclusión del delantero del Blackburn Rovers, quien llega con la intención de adueñarse de una plaza en el centro del ataque. "Es un chico como mucha gente que se ha ido de Latinoamérica a buscar en otros países, no sé el motivo, pero su mamá es chilena. Se ha desarrollado en Inglaterra, ha jugado en las selecciones juveniles, sub 15, sub 17 y sub 20, ha estado en los procesos de formación y eso no le impedía en el caso que Chile le planteara la posibilidad de competir que lo hiciera".

Y sentenció: "Esa posibilidad se le planteó, es un jugador muy joven, tiene 22 años, algunas características que no abundan, es un jugador de porte alto para ser delantero, supera la media con creces, y se le planteó la posibilidad. Está súper contento, está satisfecho y ojalá nos pueda dar lo que pretendemos que puede hacer".