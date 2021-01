Noticia Goal: Zidane no peligra tras la eliminación en Copa

El club sigue respaldando a su entrenador tras caer en la Supercopa y la debacle con el Alcoyano. Se entiende perjudicial un cambio a mitad de curso

En la directiva del continúan confiando en Zidane, según ha podido saber Goal en las últimas horas. Desde el club se descarta rotundamente que lo ocurrido de una semana hasta aquí, diciendo adiós prematuramente a dos títulos, ponga en peligro el puesto del técnico. Por agradecimiento a todo su trabajo y madridismo y, además, porque no se contempla como solución idónea un movimiento drástico a estas alturas, que exigiría el ascenso de Raúl en un escenario delicadísimo o la búsqueda de una figura externa.

Aunque hay voces discordantes en el seno de la entidad en torno a la figura de Zidane, especialmente por su gestión con los jóvenes, al presidente no le convence para nada un desenlace así. Para ello tendría que mediar un giro inesperado de los acontecimientos, con nuevas derrotas dolorosas. Con la de Alcoy todavía muy en caliente, el francés fue preguntado precisamente sobre la posibilidad de una destitución. "Cuando se pierde siempre se habla de estas cosas, asumo la responsabilidad y pasará lo que tenga que pasar. Estoy tranquilo”, respondió el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa, tan calmado como suele mostrarse en estas situaciones.

Al margen de lo relacionado con su cargo, y como es habitual en él, Zizou también dio la cara por los futbolistas durante su atención a los medios: "Lo han dado todo, no es una vergüenza, no es nada de eso. Son cosas que pasan en una carrera, hay que asumir la responsabilidad, la asumo completamente. Vamos a seguir trabajando. Sacar esto. Ahora no vamos a volvernos locos y vamos a pensar y seguir trabajando".

Zidane ya fue ratificado en diciembre

Esta actitud de Zidane cobra más relevancia por la mala dinámica actual del equipo. Hace menos de siete días, el pasado jueves, recibió un primer mazazo, sorprendido por un gran Athletic en la semifinal de la Supercopa. El 1-2 en alejaba del primer trofeo al que optaban a los blancos, que seguramente no imaginarían lo que les esperaba. El miércoles, en el estreno en la Copa, volvieron los fantasmas del Alcorconazo con la proeza del Alcoyano, que remontó el tanto de Militao y, en la prórroga y con diez futbolistas, coronó una noche histórica.

En medio de las críticas, muy centradas en la figura de Zidane, en el Real Madrid de momento le respaldan. Ya ocurrió después del 2-0 en , que complicaba la clasificación para octavos de Champions, y la reacción fue tremenda: el equipo enlazó seis victorias consecutivos. Este sábado, a las 21:00 horas en casa frente al , puede volver a convertir un problema en un punto de inflexión desde el que tomar aire de nuevo.