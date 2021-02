Noticia Goal: Hazard, ausente por motivos físicos en el entrenamiento

El belga no entrenó este martes con el grupo, tras dos días de descanso. Su entorno explica que es por precaución y fatiga. El club resta importancia.

Eden Hazard (30 años) no se ha entrenado con el grupo este martes en Valdebebas. El belga no aparece en las fotos de la sesión publicadas en la web del Real Madrid. Tampoco se explica nada sobre su figura en el texto, mientras que con Carvajal se hace constar que trabajó en el interior de las instalaciones, igual que se detalla que Sergio Ramos, Rodrygo, Lucas Vázquez o Fede Valverde alternaron el interior de las instalaciones y el césped.

Desde el entorno de Hazard, así como desde el Real Madrid, se le resta importancia a este hecho. Argumentan que se debe a una cuestión de no arriesgar, dentro de la política de máximos cuidados con él, y a motivos de descanso. La situación, sin embargo, llama la atención porque la plantilla ha dispuesto de tiempo libre desde el sábado, cuando alrededor de las 18:00 horas acabó el encuentro ante el Levante (1-2), hasta este martes. El lunes, no obstante, Eden sí acudió Valdebebas para tratarse. El club no asegura su presencia mañana, pudiendo retrasarse al jueves.

Lleva 631 minutos en 13 partidos

Hazard viene recuperando sensaciones, en medio de una segunda temporada en el Real Madrid que comenzó casi tan accidentada como la primera, marcada por las lesiones. En su primer curso disputó 1.545 minutos en 22 partidos, con un gol y siete asistencias. El fichaje más caro de la historia blanca quiere mejorar estas estadísticas, pero en la pretemporada, a medias entre Valdebebas y su selección, no se sintió preparado para estrenarse por la situación con el tobillo dos veces operado.

El '7' continuó con su rehabilitación y puesta a punto y, cuando se encontraba cerca de reaparecer, sufrió un nuevo percance, en este caso muscular. En su nuevo intento por dejar atrás los problemas, en noviembre le sorprendió el coronavirus. Superada la COVID-19, se emplea desde entonces por poder mostrar su fútbol, ofreciendo esperanzas con su reciente actuación frente al Alavés, marcando y asistiendo. Lleva tres tantos y una asistencia en 631 minutos repartidos en 13 encuentros. Ocho ha sido como titular, siendo sustituido en la mayoría de ellos alredor del 60': en el 64' y el 78' en Champions; en el 60', el 65', el 75', el 63' y el 60' en Liga; y en el 67' en la Supercopa de España.