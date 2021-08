Noticia Goal: el Real Madrid ya ha hecho la primera oferta al PSG por Mbappé

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que el club blanco ha hecho el primer movimiento por el atacante francés.

El Real Madrid ha hecho una oferta al PSG en las últimas horas para intentar el fichaje de Kylian Mbappé (22 años) para este verano. Así lo aseguran a Goal fuentes conocedoras de la operación, que sin embargo, por lo delicado del proceso, declinan aportar más detalles sobre la misma.

Esta es la contratación, consideran en la dirección deportiva blanca, más importante y compleja de la historia reciente de la entidad y requiere sumo cuidado. En plena crisis económica por el coronavirus y con una de las superestrellas de un equipo que no atiende a razones económicas como protagonista, supondría recuperar músculo a nivel de mercado, de imagen y, sobre todo, deportivo.

Las conversaciones, con Florentino Pérez directamente involucrado y con hilo directo con Qatar, se están llevando de forma muy sigilosa. El Real Madrid cataloga al PSG como un club amigo y ha tratado de evitar estos meses cualquier gesto que pudiera molestar en el Parque de los Príncipes, especialmente porque desde Francia se mostró malestar en julio.

Mbappé, decidido a jugar en el Real Madrid

Los esfuerzos de Mbappé, con el que el acuerdo personal no será un problema, están inclinando la balanza. El atacante ha declinado, al menos, seis propuestas de renovación, con reuniones este mismo mes con el PSG. Al delantero, que acaba contrato en 2022, no le atrae el proyecto parisino más que liderar al Real Madrid ni la propuesta económica, a pesar de que marcharse al Santiago Bernabéu no es el mejor paso para su bolsillo.

Se prevén días muy intensos hasta que cierre la ventana de traspasos, el día 31. El Real Madrid, más pesimista que optimista en semanas anteriores, ve que hay partido, que está más cerca que nunca de su ansiado refuerzo. Si no fuera posible, la confianza es plena, viendo la resistencia del ex del Mónaco, para la siguiente temporada.