Noticia Goal: el Atlético, cerca de cerrar el fichaje de Matheus Cunha

El delantero brasileño podría salir del Hertha de Berlín, que demanda 25 millones de euros para dejarle marchar.

El Atlético de Madrid estrecha el cerco por el delantero brasileño y campeón olímpico Matheus Cunha (22 años). Fuentes cercanas a la negociación indican a Goal que se sigue trabajando para rematar la operación, aunque las conversaciones no están siendo sencillas. El gerente del Hertha de Berlín, Fredi Bobic, ha reconocido en las últimas horas que hay "negociaciones en curso" por el atacante, por el que ha recibido el interés de "varios equipos". Eso sí, Bobic ha avisado de que "todos saben el precio de mercado del jugador".

El Hertha de Berlín piden 25 millones por Cunha

Cunha no es la única opción para reforzar el ataque que maneja el Atlético de Madrid, pero sí es una que se está explorando y en la que se va avanzando a buen ritmo, aunque el fichaje no está del todo cerrado. Todavía no hay trato con el Hertha,aunque está cerca de cerrarse. El interés del Atleti en el jugador lo avanzó días atrás Goal Brasil y ahora las negociaciones por Cunha podrían acabar de cerrarse dando con el juagdor en el estadio Metropolitano.

Ambos clubes andan puliendo los detalles de un acuerdo que, previo pago de alrededor de 25 millones de euros, debe llevar al delantero al Wanda Metropolitano. En la dirección deportiva rojiblanca se venía siguiendo desde hacía tiempo al de Paraíba, que logró en la 2020-21 ocho goles y ocho asistencias, y del que se pidieron más referencias antes de los Juegos Olímpicos. El Atlético quiere rebajar esos 25 millones que piden los alemanes e incluso se plantea intentar convencer al cuadro de Berlín ofreciendo una cesión con opción de compra.

En Tokio 2020 precisamente terminó de convencer Cunha al Atlético de que su potencial es enorme. El atacante, que anotó tres tantos (uno en la final) y dio una asistencia en cinco partidos con la Brasil de André Jardine, que venció a España en la lucha por el oro, fue uno de los futbolistas más destacados del torneo.

Matheus Cunha ocuparía plaza de extracomunitario

Tras haber tenido 65 minutos frente al Colonia, Cunha no entró en la convocatoria para esta jornada con el Hertha. El motivo, evidentemente, el próximo cambio de aires de un jugador que puede actuar en todas las posiciones de la última línea. Esa versatilidad es uno de sus puntos fuertes, mientras que el hándicap es su condición de extracomunitario.

La Fiorentina, muy dura por Vlahovic

Las exigencias económicas de la Fiorentina truncaron un posible trato por Vlahovic, muy del gusto de Simeone. El serbio, autor de 21 tantos en la pasada Serie A, encajaba en los planes del técnico argentino, no así las cantidades presentadas durante las negociaciones.