El astronómico sueldo que podría pedir Erling Haaland, 35 millones netos por temporada

Aunque Raiola y el padre del jugador estuvieron en Barcelona y Madrid a comienzos de abril, el fichaje de Haaland ahora mismo es casi imposible

Que Erling Braut Haaland es el goleador deseado por media Europa es un secreto a voces. Sin embargo, según ha podido saber Goal, su fichaje es prácticamente inasumible para la economía de cualquier club. El pasado 1 de abril se vivió un terremoto 7.5 en la escala del mercado de fichajes con la doble visita de Mino Riola, agente del jugador, acompañado de Alf-Inge, padre del futbolista, a Barcelona primero y Madrid después. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, tuvo una cumbre con ambos por la mañana en la Ciudad Condal y horas más tarde, tanto Raiola como el progenitor de Haaland aparecieron en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, para mantener un encuentro con José Ángel Sánchez, director general del conjunto blanco.

Según fuentes solventes relatan a Goal, la visita a Valdebebas ya estaba pactada con anterioridad, después de una petición del propio padre de Erling Haaland, que quería conocer las instalaciones de entrenamiento merengues, algo a lo que el Madrid accedió. Sin embargo, Raiola quiso hacer escala antes en Barcelona para departir también con el presidente azulgrana, siendo consciente del impacto mediático que tendría ese viaje relámpago primero a Barcelona y después a Madrid, donde la prensa pudo fotografiar y grabar la llegada de la comitiva en sendos encuentros con la ejecutiva azulgrana y la madridista.

Un salario astronómico: 35 millones netos por temporada

Pese a que tanto Real Madrid como Barcelona están realmente interesados en Haaland, en este momento resulta harto complicado para ambos clubes poder conseguir su fichaje. Ambos clubes van a seguir trabajando el fichaje, pero ahora mismo tienen muy lejos satisfacer las demandas económicas de Raiola para llegar a un acuerdo con Haaland. Según ha podido saber Goal, hace unos meses, un club inglés trató de hacer un aproximamiento para fichar al noruego y acabó desistiendo porque el agente del jugador pedía un sueldo astronómico para el delantero: 35 millones de euros netos por temporada. Esas cifras enfriaron el interés de aquel club inglés y ahora mismo, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona saben que esa es una cantidad inasumible.

Fichar a Haaland supondría romper la escala salarial

En el caso del Barça, pendiente de acabar una profunda auditoría para esclarecer el estado real de su economía, pagar 35 millones netos al año sería imposible. Y en el caso del Real Madrid, Florentino Pérez no estaría dispuesto a romper la escala salarial del vestuario pagando ese dinero por Haaland, por mucho que el jugador guste en Concha Espina. Es decir, que para que Haaland pudiera llegar al Madrid o al Barça, tendría que rebajarse sensiblemente la ficha que demandó Raiola al citado club británico. Y además, habría que pagar una suculenta comisión por el traspaso.

El Dortmund, un duro negociador que no quiere vender

En Dortmund mantienen la tranquilidad. Cierran la puerta de salida a Haaland. Pese a las pérdidas que está sufriendo el club por culpa de la Covid-19, que podrían agravarse si finalmente no se clasifica par la Champions, desde la ejecutiva “borusser” repiten que no tienen necesidad de venderle. Tanto Hans-Joachim Watzke, CEO del club, como Michael Zorc, director deportivo, tienen clara la hoja de ruta. Han mantenido varias conversaciones con Haaland, también con su agente y su padre, y en este momento, no tienen intención de venderle. Y en caso de que un club se lanzase a una negociación entre clubes, el Dortmund tiene claro que impondría unas condiciones casi prohibitivas para negociar el traspaso.

Vender a Haaland, sólo por casi 150 millones

En Dortmund saben que Haaland tiene contrato hasta 2024 y conociendo que tiene una cláusula de salida de 75 millones en 2022, no van a dar su brazo a torcer. Conocen el interés del Real Madrid, del Barcelona y de varios equipos ingleses en el jugador, pero solo accederían a vender por una cantidad cercana a los 150 millones de euros. Los dirigentes del Dortmund son duros negociando y buena prueba de ello es que el pasado verano exigieron 120 “kilos” por Jadon Sancho y como el Manchester United no fue capaz de llegar a esa cantidad, el extremo inglés acabó quedándose. El Dortmund no hará rebajas. O pagan lo que pide o Haaland seguirá en la Bundesliga.