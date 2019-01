Noticia Goal: Cardoso, en la cuerda floja, podría ser despedido por el Celta

En caída libre. El Celta ha tocado fondo y está metido en plena zona de descenso. Los celestes, que ya prescindieron a comienzo de temporada del técnico Antonio Mohamed, tampoco levantan la cabeza con el portugués Cardoso, que acaumula cinco derrotas consecutivas. Alerta roja para los vigueses, que después de perder ante el Real Valladolid se coloca en una situación extremadamente difícil. Según ha podido saber Goal, la directiva del club celeste medita la posible destitución de Miguel Cardoso, cuya continuidad como máximo responsable está en manos de la decisión de Carlos Mouriño.

El presidente celtiña, que estuvo presente en el José Zorrilla, tiene que tomar una decisión en las próximas horas, porque la marcha del equipo es fracamente mala. La lesión de Iago Aspas así como la baja forma de varios de sus grandes pilares está lastrando a un equipo que lleva 0 puntos de los últimos 15 en juego. Un equipo que, en cuanto a sensaciones y puntos, está incluso peor que cuando se decidió despedir a Antonio Mohamed.

Los números de Cardoso no engañan. Está en serios apuros: ha entrenadoa al Celta en nueve partidos, consiguiendo 7 puntos sobre un total de 27, dos triunfos (Huesca y Villarreal), un empate (Leganés) y media docena de derrotas. El presidente y la junta del Celta meditan si cambiar de entrenador o no, pero lo que está claro es que, según ha podido saber Goal, si el técnico no gana el próximo encuentro de Liga, tendrá las horas contadas. Eso, contando que siga hasta el próximo encuentro y que no caiga durante las próximas horas. Por el momento, no acaban de convencer los posibles sustitutos disponibles en el mercado, pero es un hecho que Cardoso ha acabado con la paciencia del club.

Tras caer en Pucela, Hugo Mallo, apitán de los celestes no pudo ocultar su rabia al final del encuentro: "Las sensaciones son malas. Pasan las jornadas y no ganamos. Necesitamos de todos y el que no esté, fuera. La gente que no esté preparada para soportar esta situación a lo mejor no debe de estar aquí". Un mensaje claro para el vestuario. El puesto del entrenador corre peligro y ahora el club debe decidir si sigue o si no.