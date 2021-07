Noticia Goal: Bale no ocupa plaza de extracomunitario en el Real Madrid

LaLiga, después de consultarlo con el CSD, ha confirmado al club blanco que el galés mantiene su condición anterior.

La situación de Gareth Bale en relación al cupo de extracomunitarios no inquieta en absoluto al Real Madrid. Fuentes del club blanco explican a Goal que es algo controlado a partir de las consultas realizadas entre los organismos pertinentes, por lo que el cupo se mantiene como cosa de Vinicius, Rodrygo Goes y Eder Militao. El japonés Take Kubo, cuyo deseo es no volver a salir cedido pero lo tiene muy difícil, necesitaría que Vini recibiera al fin el pasaporte.

Bale, como ocurría antes de su cesión al Tottenham en la 2020-21, no será considerado extracomunitario en la 2021-22. Al hilo del Brexit, LaLiga solicitó en su momento un informe al Consejo Superior de Deportes (CSD), que explicó a la institución presidida por Javier Tebas que los futbolistas con contrato firmado desde la 2020-21 y de larga duración desde antes de la independencia británica de la UE conservarían su 'etiqueta' de europeos.

Por ello, LaLiga ha comunicado verbalmente a lo largo de este mercado de verano a todos los clubes que hayan formulado preguntas en esta dirección que no tienen por qué preocuparse. El caso más sonado junto al de Bale ha sido el del Atlético de Madrid con Trippier, que sigue siendo comunitario, si bien su futuro no está nada claro porque hay interés por parte de la Premier.

Bale, a cumplir su contrato en el Real Madrid

Así las cosas, Bale no supondrá un problema por el tema de los extracomunitarios para el Real Madrid. El galés quiere quedarse y cumplir su contrato en el Santiago Bernabéu, que acaba en 2022. En los despachos, en cambio, prefieren liberar su ficha, tanto por ganar espacio en una plantilla hoy con 27 miembros como por su alto salario, pero es un objetivo muy complicado y lo más normal es que permanezca en el equipo.