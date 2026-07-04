Los contratos entre la FIFA y las cadenas que retransmiten el Mundial 2026 incluyen una cláusula que las obliga a mostrar imágenes del presidente Gianni Infantino durante los partidos, lo que confirma que su presencia constante no es casual.

Según Sportbible, su presencia constante se da en un momento de numerosas críticas y polémicas, a pesar de su alto salario como director de la Copa del Mundo.

Sus últimas declaraciones sobre las pausas de hidratación han enfadado a los aficionados, pues se mostró firme en su aplicación y afirmó que ayudaron a Inglaterra a salvar el resultado ante Congo.

La afición le pidió que no interfiriera en las reglas del juego, pero las pausas de tres minutos se mantendrán en todos los partidos para garantizar la equidad del torneo.

Infantino ha logrado un espectáculo notable en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y ahora se prepara para su punto álgido, con los focos siempre sobre él.

La afición se pregunta por qué se le ve tan a menudo en las pantallas y en su asiento oficial durante un mismo partido.

Elie Menjem, presentador de Copa 90, reveló que una cláusula en los contratos con cadenas como Fox Sports obliga a retransmitir imágenes del presidente de la FIFA durante los partidos.

Mingem declaró en la plataforma X: «Una persona de gran fiabilidad en el mundo de la radiodifusión televisiva me ha dicho que la respuesta es sí, una vez por cada mitad. Pero no lo muestran en el estadio debido a los abucheos».

Esta práctica se confirmó también en el Mundial de Catar 2022, según reveló The New Yorker: los directores de la señal oficial debían mostrar a Infantino en las gradas al menos una vez por partido, siempre que no estuviera mirando su móvil, condición que se repite en esta edición.

En Catar 2022, Infantino acudió a todos los partidos, facilitado por el reducido tamaño del país.

Aunque el Mundial 2026 se extiende por Estados Unidos, México y Canadá, Infantino no ha logrado ver todos los partidos, pero sigue mostrando gran actividad en sus desplazamientos.

Según informes, ha viajado 31 000 millas en aviones privados, patrocinados por Qatar Airways, para ver al menos un partido al día.

Solo en los primeros cinco días voló de Ciudad de México a Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Miami, Seattle y de nuevo a Los Ángeles.

La reducción del número de partidos en las eliminatorias le facilitará la agenda, y se espera que asista junto al presidente estadounidense, Donald Trump, a la fase final.