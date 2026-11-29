Compartir Sigue a GOAL en Google

James Maddison dio una lección de fútbol en el Stadium of Light y marcó dos goles para que el Tottenham Hotspur aprovechara su superioridad numérica. El equipo de Roberto De Zerbi dominó la posesión y el terreno de juego tras la temprana expulsión de Thomas Meunier, jugador local.

Anuncios

El Tottenham ofreció una actuación solvente y disciplinada tácticamente en el Stadium of Light, donde se impuso por 2-0 a un Sunderland que jugó con diez hombres durante la mayor parte del encuentro. El momento decisivo llegó ya en el minuto 12, cuando Meunier vio la roja directa y obligó a los locales a replegarse para resistir. El equipo de De Zerbi mostró una paciencia encomiable y aprovechó toda la anchura del campo para estirar la mermada defensa del Sunderland.

El primer gol llegó en el minuto 35, cuando Maddison marcó tras una excelente acción de Andy Robertson. Con un asombroso 76 % de posesión, el Tottenham asfixió a su rival e impidió cualquier contraataque de peligro. Maddison amplió la ventaja en el minuto 70 y dejó el resultado sentenciado. Aunque el marcador fue ajustado, las estadísticas, incluidos 10 disparos y 1,66 goles esperados (xG), reflejaron el control absoluto del partido por parte del Tottenham de principio a fin.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham en el Stadium of Light:

Portero y defensa

A. Kinsky: 7/10

El portero tuvo una tarde excepcionalmente tranquila, ya que el Sunderland solo disparó una vez a puerta en los 90 minutos. Sin embargo, su distribución fue crucial en la salida de balón de De Zerbi: ayudó a mover rápidamente la posesión para mantener la presión sobre el área del Sunderland.

Anuncios Anuncios

A. Gray: 7/10

Gray jugó con una madurez impropia de su edad y ofreció una opción constante por la banda derecha. Apenas tuvo trabajo defensivo gracias a la superioridad numérica, pero cuidó su posición y facilitó las rotaciones en el último tercio.

Related Topics

M. van de Ven: 6,7/10

El neerlandés cumplió en una línea defensiva adelantada. Su velocidad para recuperar la posición fue una red de seguridad que permitió a Robertson incorporarse al ataque. Controló sin problemas a W. Isidor hasta que el delantero del Sunderland fue sustituido.

J. van Hecke: 7,3/10

Fue probablemente el más activo de los dos centrales a la hora de hacer avanzar el balón. Registró un alto porcentaje de acierto en el pase y se impuso en los pocos duelos defensivos que afrontó, lo que ayudó a mantener la portería a cero sin mayores apuros.

Anuncios

A. Robertson: 7,3/10

El escocés fue una pieza creativa fundamental y dio la asistencia a Maddison en el primer gol, en el minuto 35. Sus incorporaciones por fuera y sus centros al área fueron un problema constante para la estrecha defensa del Sunderland.

Centrocampo

S. Tonali: 6,7/10

Tonali marcó el ritmo del juego en el centro del campo. Hizo circular el balón con pases cortos y rápidos y se aseguró de que el Tottenham nunca perdiera su estructura durante los largos periodos de posesión sin profundidad.

Anuncios

R. Bentancur: 6,5/10

El uruguayo aportó la presencia física necesaria para ganar los segundos balones. Aunque no fue tan vistoso como sus compañeros más adelantados, su disciplina táctica dio a Maddison libertad para moverse por los espacios interiores, donde hizo daño.

J. Maddison: 8,6/10

El mejor jugador del partido, sin discusión. Maddison mostró un gran instinto goleador y marcó en ambas mitades, en los minutos 35 y 70. Su capacidad para encontrar espacios ante una defensa replegada marcó la diferencia entre un empate frustrante y tres puntos cómodos.

Anuncios

Ataque

O. Marmoush: 7,1/10

Marmoush jugó con energía y verticalidad, y a menudo sacó de su posición a los defensores del Sunderland. Aunque no marcó, sus movimientos fueron esenciales para generar el desorden del que nacieron las ocasiones de Maddison.

M. Kudus: 6,8/10

Kudus aportó talento y regate en la banda, y forzó varios despejes apurados del Sunderland. Fue sustituido en el minuto 76 tras contribuir a desgastar a los laterales rivales.

Anuncios

D. Solanke: 6,8/10

Aunque no marcó, Solanke ofreció un juego de espaldas a portería ejemplar. Mantuvo ocupados a los centrales del Sunderland y permitió que los tres atacantes situados por detrás aprovecharan los huecos que abrió con sus desmarques generosos.

Suplentes y entrenador

C. Gallagher: 6,0/10

Entró por Maddison en el minuto 71 para aportar piernas frescas y energía con las que cerrar el partido. Mantuvo la presión alta y evitó sobresaltos finales en el Stadium of Light.

Anuncios

L. Williams-Barnett: 6,0/10

Sustituyó a Marmoush en el minuto 71. El joven dejó algunos buenos detalles y siguió las instrucciones tácticas mientras el Tottenham avanzaba sin apuros hacia el final.

D. Kulusevski: 6,0/10

Entró por Kudus en los últimos minutos. Ofreció características distintas en la banda y priorizó conservar el balón mientras se agotaba el tiempo.

Anuncios

D. Udogie: 6,0/10

Sustituyó a Robertson por motivos tácticos en el tiempo de descuento para reforzar el lado izquierdo.

M. Fernandes: 6,0/10

Entró por Tonali en los últimos segundos y apenas tuvo tiempo de influir en el partido.

Anuncios

Roberto De Zerbi: 8/10

El entrenador merece reconocimiento por la paciencia del Tottenham. Tras la expulsión, muchos equipos habrían precipitado sus jugadas, pero el de De Zerbi mantuvo la calma, confió en sus mecanismos y acabó superando la resistencia de una defensa con diez hombres. La elección de Robertson resultó acertada por su papel en el primer gol.