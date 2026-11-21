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El Tottenham Hotspur firmó una actuación solvente en el Tottenham Hotspur Stadium para imponerse por 2-0 al Ipswich Town. Los goles de Luca Williams-Barnett y Dominic Solanke dejaron los tres puntos en el norte de Londres.

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El Tottenham Hotspur ofreció una actuación disciplinada en lo táctico para derrotar por 2-0 al Ipswich Town y mantener su trayectoria ascendente en la Premier League. El equipo local tuvo el 64 % de la posesión y generó 2,77 goles esperados (xG), una cifra considerable que refleja su dominio territorial y su capacidad para crear ocasiones. Williams-Barnett abrió el marcador en el minuto 15, un gol que tranquilizó a la afición local y obligó a los visitantes a abandonar su defensa replegada.

En la segunda parte, el Tottenham mantuvo la intensidad y Solanke amplió la ventaja en el minuto 51 tras una excelente jugada colectiva. En defensa, el equipo de Roberto De Zerbi apenas pasó apuros y limitó al Ipswich a tres disparos a puerta en todo el encuentro. Aunque los visitantes intentaron reaccionar con varios cambios, el Tottenham mantuvo su solidez táctica, afrontó los minutos finales con relativa comodidad y dejó su portería a cero.

Portería y defensa

Antonin Kinsky - 7/10

Una tarde relativamente tranquila para el joven portero, al que apenas puso a prueba el ataque del Ipswich. Realizó tres paradas para mantener su portería a cero y mostró seguridad en la distribución del balón para ayudar al Tottenham a iniciar el juego desde atrás. También destacó su dominio del área en los seis saques de esquina del Ipswich.

Pedro Porro - 8/10

El capitán predicó con el ejemplo y dio la asistencia decisiva para el primer gol, en el minuto 15. Porro fue una opción constante por la banda derecha y compaginó sus obligaciones defensivas con desdoblamientos de gran nivel. Sus centros siguen siendo una de las armas tácticas más peligrosas del Tottenham.

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Jan Paul van Hecke - 7/10

El central aportó solidez y afrontó con serenidad el desafío físico de los delanteros del Ipswich. Contribuyó a los 25 despejes del equipo y fue fundamental para que los visitantes no dispusieran de ninguna ocasión clara durante las transiciones.

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Destiny Udogie - 7/10

Udogie mostró su habitual despliegue físico por la izquierda y se cerró con frecuencia hacia el centro para generar superioridad en el mediocampo. Mantuvo la disciplina defensiva hasta que fue sustituido en el minuto 79, cuando De Zerbi buscó dar aire a las bandas para la recta final.

Marcos Senesi - 7/10

Senesi se compenetró bien con Van Hecke y mostró una gran anticipación para interceptar los intentos de pase largo del Ipswich. Estuvo acertado con el balón y desempeñó un papel importante en la defensa adelantada que dejó en fuera de juego a los visitantes en dos ocasiones.

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Centrocampo

Mohammed Kudus - 7/10

Kudus no dejó de trabajar y aportó la energía necesaria para dificultar los intentos del Ipswich de elaborar su juego. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 79 por una falta táctica, poco antes de ser sustituido, pero su esfuerzo en el centro del campo fue esencial.

Conor Gallagher - 7/10

Gallagher destacó en las disputas por los segundos balones y ayudó al Tottenham a conservar su dominio territorial. Su capacidad para presionar arriba y pasar rápidamente al ataque permitió a los delanteros mantenerse cerca del área rival durante la primera hora.

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Mateus Fernandes - 6/10

Fernandes fue el principal enlace del equipo en el centro del campo. Aunque acertó con los pases cortos, por momentos le costó superar la defensa del Ipswich con el último pase. También vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido, durante un final de partido tenso.

James Maddison - 7/10

Maddison fue el motor creativo del equipo durante los 65 minutos que estuvo sobre el césped. Recibió una tarjeta amarilla en el minuto 41, pero siguió siendo influyente en los espacios entre la banda y el centro, donde encontró huecos una y otra vez para girarse y encarar a la defensa del Ipswich.

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Ataque

Luca Williams-Barnett - 9/10

Una actuación sobresaliente del joven jugador, que abrió el marcador en el minuto 15. También se le atribuyó la asistencia en el gol de Solanke en el minuto 51, lo que le convirtió en el futbolista más productivo del encuentro. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 52 antes de ser sustituido tras una actuación decisiva para la victoria.

Dominic Solanke - 8/10

Solanke lideró el ataque con su habitual inteligencia y bajó con frecuencia a recibir para sacar a los defensores de su posición. Su insistencia tuvo premio con un gol bien ejecutado en el minuto 51, que prácticamente sentenció el partido, antes de ser sustituido en el minuto 65.

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Suplentes y entrenador

Savio - 6/10

Entró en el minuto 65 para aportar frescura en la banda. Dejó destellos de su capacidad para regatear, pero se centró sobre todo en ayudar en defensa mientras el Tottenham aseguraba la victoria.

Lucas Bergvall - 6/10

Entró por Maddison en el minuto 65. Dio continuidad a la circulación del balón y ayudó al Tottenham a mantener el control del centro del campo en una fase en la que el Ipswich intentó aumentar el ritmo.

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Omar Marmoush - 6/10

Sustituyó a Solanke para los últimos 25 minutos. Supuso una amenaza al contraataque y ayudó a estirar la defensa del Ipswich, aunque no dispuso de una ocasión clara de gol.

Andrew Robertson - 6/10

Entró para disputar los últimos 11 minutos más el tiempo añadido. Aportó solidez defensiva por la izquierda y evitó cualquier despiste en el tramo final.

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Archie Gray - Sin calificación

Entró en el minuto 90. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

Roberto De Zerbi - 8/10

Una lección táctica de gestión del partido. La decisión de De Zerbi de confiar en Williams-Barnett quedó respaldada por el gol y la asistencia del joven jugador. Sus cambios llegaron en el momento oportuno y evitaron que bajara la intensidad del equipo tras el segundo gol.