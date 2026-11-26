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El Sunderland empató con el Jagiellonia Bialystok en un partido de Europa League de pocas ocasiones en el Stadium of Light. Timur Tuterov adelantó a los locales, pero Kamil Jozwiak respondió enseguida y ambos equipos se repartieron los puntos.

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La campaña del Sunderland en la Europa League continuó con un frustrante empate 1-1 ante el Jagiellonia Bialystok en un partido que careció de ritmo durante largos tramos. Tras una primera parte sin goles, marcada por la cautela táctica y la falta de acierto en el último tercio, el encuentro se animó nada más volver del descanso. Tuterov adelantó al Sunderland en el minuto 47 con una acción que demostró su instinto para romper el empate y animó por un momento al público del Stadium of Light.

Sin embargo, la ventaja duró poco: los visitantes respondieron con la resistencia habitual en los partidos europeos. Jozwiak empató apenas cinco minutos después al aprovechar un desajuste momentáneo en la defensa del Sunderland. Aunque el equipo de Regis Le Bris tuvo el 53 % de la posesión y realizó 13 disparos, no logró marcar un segundo gol decisivo ante un conjunto polaco bien organizado. El resultado deja al Sunderland en el 13.º puesto de la fase liga: mantiene un comienzo respetable, pero pierde la oportunidad de escalar posiciones.

Portero y defensa

Robin Roefs - 6/10

Tuvo una noche relativamente tranquila, aunque realizó cuatro paradas para mantener al Sunderland en el partido. Poco pudo hacer ante el preciso remate de Jozwiak que supuso el empate, mientras que su distribución ayudó al equipo a alcanzar el 53 % de posesión.

Reinildo Mandava- 7/10

Mostró solidez en la izquierda y aportó la seguridad defensiva que exige Le Bris. Gestionó bien las transiciones defensivas y rara vez fue superado en los duelos individuales. Contribuyó a que los visitantes solo realizaran cinco disparos a puerta.

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Kevin Danso - 7/10

El pilar de la defensa. Danso estuvo muy bien colocado y resultó fundamental en las fases en las que su equipo dominó el juego aéreo. Su capacidad para salir con el balón ayudó al Sunderland a iniciar ataques desde atrás, aunque lamentará haber perdido la opción de dejar la portería a cero tan poco después de la reanudación.

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Omar Alderete - 5/10

Noche difícil para el defensa, que tuvo que retirarse antes de tiempo, en el minuto 39. Mientras estuvo sobre el campo mostró aplomo, pero su temprana salida obligó a reorganizar el equipo y quizá contribuyó a la inestabilidad defensiva de la segunda parte.



Trai Hume - 6/10

Mantuvo la disciplina posicional en la primera parte y ayudó al Sunderland a conservar una estructura compacta. Le Bris lo sustituyó por Thomas Meunier en el descanso para aportar más experiencia y una mayor amenaza con desdoblamientos por la banda derecha.

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Centrocampo

Chris Rigg - 6/10

El joven dejó destellos de su gran potencial, pero le costó dirigir el ritmo del partido. Vio una amarilla en el minuto 37 por una entrada a destiempo, lo que quizá frenó su habitual agresividad en la presión durante el resto de su actuación.

Enzo Le Fee - 7/10

Tan solvente técnicamente como siempre, Le Fee fue el principal organizador en la zona central. Completó un gran número de pases antes de que Chemsdine Talbi lo sustituyera en el minuto 65, cuando el partido se volvió más abierto y físico.

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Malick Fofana - 6/10

Aportó mucha energía y verticalidad en sus intentos de superar las líneas del 4-3-3 del Jagiellonia. Su esfuerzo fue irreprochable, pero le faltó el último pase para desarmar a un rival que defendió cerca de su área durante largos tramos.

Noah Sadiki - 6/10

Su inclusión aportó equilibrio táctico en la primera parte. Trabajó mucho para cerrar espacios, pero fue sustituido en el descanso por Jules Ahoka cuando el Sunderland buscó un perfil más ofensivo para el inicio del segundo tiempo.

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Nilson Angulo - 6/10

Se movió entre líneas y mostró buen control en espacios reducidos. Se entendió bien con los extremos, pero, como a muchos de sus compañeros, le costó generar ocasiones claras ante un Jagiellonia que acumuló jugadores en su área.

Ataque

Timur Tuterov - 8/10

El jugador más destacado del Sunderland. Su gol en el minuto 47 fue una muestra de desmarque y definición. Fue la mayor amenaza en el último tercio y demostró por qué había recibido la confianza para liderar el ataque antes de ser sustituido para darle descanso en los últimos minutos.

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Suplentes y entrenador

Luke O'Nien - 6/10

Entró en el minuto 39 por el lesionado Alderete. Aportó su habitual tenacidad al centro de la defensa, aunque el equipo encajó poco después del descanso, tras su entrada.

Thomas Meunier - 6/10

Sustituyó a Hume en el descanso. Aportó más presencia física en la derecha y recurrió a su experiencia para gestionar los últimos minutos, aunque sus centros no encontraron a los destinatarios previstos.

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Jules Ahoka - 6/10

Entró tras el descanso para dar más impulso al ataque. Participó en la elaboración de las jugadas durante el mejor tramo del Sunderland, al comienzo de la segunda parte.

Chemsdine Talbi - 5/10

Entró en el minuto 65 para reforzar la estructura defensiva, pero le costó influir en el partido mientras el Jagiellonia ganaba confianza tras el empate.

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Wilson Isidor - 6/10

Sustituyó al goleador Tuterov en el minuto 77. Mantuvo ocupados a los defensas en los últimos diez minutos, pero recibió pocos balones con los que trabajar.

Regis Le Bris - 6/10

El planteamiento táctico del entrenador fue acertado, pero la temprana lesión de Alderete alteró sus planes. Los cambios que hizo en el descanso dieron fruto enseguida con un gol, aunque la incapacidad para conservar la ventaja apunta a la necesidad de gestionar mejor los partidos en defensa en Europa.