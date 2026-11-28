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El Real Madrid sufrió una dura derrota por 2-1 en el Bernabéu, donde el Deportivo Alavés aprovechó sus errores defensivos. Pese al gol de Kylian Mbappe en la segunda parte, el equipo de Jose Mourinho cayó por los tantos de Toni Martinez y Angel Perez. La expulsión de Jude Bellingham en los últimos minutos agravó la situación.

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La rigidez táctica del Real Madrid de Jose Mourinho se vio sometida a una dura prueba en el Bernabéu, donde el equipo tuvo dificultades para superar a un Deportivo Alavés sólido. Pese a disfrutar del 75 % de la posesión y registrar 2,7 goles esperados (xG), al Madrid le faltó acierto para remontar el marcador adverso. Martinez adelantó a los visitantes en el minuto 22 tras aprovechar un error de Dean Huijsen, que entregó el balón al Alavés en una zona peligrosa. Perez amplió la ventaja poco después de cumplirse la hora de juego.

Los locales intentaron reaccionar en los últimos minutos cuando Mbappe marcó en el 69 tras una asistencia de Bellingham. Sin embargo, la remontada se vio frustrada tanto por el bloque defensivo bajo del Alavés como por la frustración del propio Madrid. Bellingham, que había sido su principal fuente de creatividad, fue expulsado en el minuto 88 al recibir una segunda tarjeta amarilla. El Madrid acabó el partido con un jugador menos y sin puntos.

Portería y defensa

Thibaut Courtois - 5/10

Una noche frustrante para el belga, que solo recibió tres disparos a puerta, pero encajó dos goles. Poco podía hacer ante la precisión del primer tanto de Martinez, mientras que la desorganización defensiva delante de él lo dejó expuesto con frecuencia. Solo realizó una parada en todo el partido.

Marc Cucurella - 5/10

Al jugar en una defensa de cuatro, sufrió en las transiciones defensivas que buscó el Alavés. Aunque aportó amplitud con balón, le faltó velocidad para recuperar la posición y frenar los contraataques liderados por Abde Rebbach y Perez. Formó parte de una defensa que mostró una fragilidad sorprendente.

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Dean Huijsen - 6/10

El joven central dejó destellos de la capacidad con el balón que Mourinho ha elogiado, pero su costoso error resultó decisivo en el primer gol: un pésimo pase atrás a Courtois dio al Alavés la oportunidad de adelantarse. La verticalidad de Mariano Diaz también le exigió en el plano físico y tuvo problemas para mantener la línea defensiva adelantada en la jugada del segundo gol, aunque se mantuvo activo en el juego aéreo.

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Ibrahima Konate - 5/10

Una actuación irregular del francés, que tuvo dificultades para organizar la línea defensiva en los momentos de mayor peligro del Alavés. Aunque no fue responsable directo del primer gol de Martinez en el minuto 22, los espacios entre los centrales del Madrid dejaron al descubierto las debilidades defensivas del equipo.

Federico Valverde - 6/10

En un papel híbrido de lateral derecho, Valverde fue el jugador más incansable del Madrid. Probó el disparo tres veces, incluida una ocasión en el tiempo de descuento, y siguió aportando en ataque desde posiciones retrasadas, aunque sus esfuerzos ofensivos no bastaron para cambiar el resultado.

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Centrocampo

Aurélien Tchouameni - 5/10

Una actuación decepcionante que llevó a su sustitución en el descanso. No ofreció la protección necesaria a la defensa de cuatro y permitió que el Alavés progresara con demasiada facilidad por el centro. Sus pases fueron seguros, pero les faltó la intención de avanzar necesaria para superar el bloque bajo.

Jude Bellingham - 4/10

Una noche para olvidar para el inglés. Aunque dio la asistencia del gol de Mbappe en el minuto 69, esa aportación quedó eclipsada por su falta de disciplina. Su segunda tarjeta amarilla en el 88 acabó prácticamente con las esperanzas del Madrid de lograr el empate en los últimos minutos.

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Brahim Diaz - 5/10

No logró influir entre líneas y fue sustituido en el descanso. Le costó encontrar espacios ante un disciplinado trío de centrocampistas del Alavés, lo que contribuyó a una primera parte en la que el Madrid tuvo mucho balón, pero apenas generó peligro.

Arda Guler - 6/10

Mostró calidad técnica y disposición a asumir riesgos, pero su influencia en el juego fue limitada. Mourinho lo sustituyó al cumplirse la hora de partido en busca de opciones de ataque más directas. Todavía tiene margen de mejora para mantener la intensidad durante los 90 minutos.

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Ataque

Vinicius Junior - 6/10

El brasileño fue quien generó peligro con más frecuencia, pero a menudo le faltó precisión en el último pase ante un área muy poblada. Nahuel Tenaglia lo defendió bien y pasó largos tramos aislado en la banda, sin poder repetir su habitual eficacia goleadora.

Kylian Mbappe - 7/10

La única nota positiva del ataque madridista. Su gol en el minuto 69 fue una lección de desmarque y definición que devolvió momentáneamente la esperanza al Bernabéu. A menudo fue el único atacante que amenazó con superar la línea del Alavés, pero no recibió balones con suficiente continuidad.

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Suplentes y entrenador

Bernardo Silva - 6/10

Entró por Tchouameni en el descanso y aportó algo más de seguridad con el balón y disciplina táctica en el centro del campo. Ayudó al Madrid a mantener la presión, aunque no encontró el pase decisivo.

Yan Diomande - 6/10

Sustituyó a Diaz en el descanso y aportó más físico al centro del campo. Fue útil para ganar segundas jugadas, pero le faltó la chispa creativa necesaria para abrir la defensa del Alavés.

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Carlos Espi - 5/10

Entró por Guler en el minuto 60. Le costó participar en el juego cuando el Alavés se replegó aún más después de su segundo gol.

J. Mourinho - 4/10

Un fracaso táctico en casa. Pese al dominio de la posesión, a su equipo le faltó un plan cohesionado para superar un sistema 5-3-2. Los errores defensivos fueron impropios de un equipo de Mourinho, y el doble cambio en el descanso pareció admitir que el planteamiento inicial era defectuoso.