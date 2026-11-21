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El Real Madrid remontó un inesperado gol tempranero y superó un penalti fallado por Kylian Mbappe para vencer 2-1 al Celta de Vigo en el Bernabeu. Los goles de Jude Bellingham y del suplente Carlos Espi en la segunda parte dieron los tres puntos al equipo local.

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El Real Madrid de Jose Mourinho demostró una gran fortaleza mental para imponerse por 2-1 al Celta de Vigo, pese a ir por detrás durante buena parte del partido. El equipo local recibió un golpe temprano cuando Pablo Duran aprovechó una asistencia de Williot Swedberg para adelantar a los visitantes en el minuto 6. La frustración del Madrid aumentó en la primera parte cuando el portero detuvo un penalti lanzado por Mbappe en el minuto 39. El Bernabeu llegó al descanso sumido en la inquietud y con un 0-1 en el marcador.

El planteamiento del partido cambió en la segunda parte, cuando el Madrid intensificó la presión hasta acabar con un 61 % de posesión y 12 disparos en total. Bellingham restableció la igualdad en el minuto 66 con una definición serena que castigó el desgaste del bloque defensivo del Celta. El suplente Espi culminó la remontada al marcar el gol de la victoria en el minuto 85, antes de recibir una tarjeta amarilla en el tiempo añadido. Aunque al juego le faltó fluidez, la conclusión es que el Madrid supo generar ocasiones de gran peligro bajo presión pese al fallo desde el punto de penalti de su principal goleador.

Portería y defensa

Thibaut Courtois - 6/10

El portero belga fue casi un espectador durante largos tramos, ya que el Celta solo realizó tres disparos a puerta. Poco pudo hacer ante el temprano gol de Duran, bien colocado, pero mantuvo la calma en la distribución del balón para iniciar el juego desde atrás.

Ibrahima Konate - 7/10

Konate aportó la presencia física necesaria para contener los contraataques del Celta. Dominó por alto y mostró velocidad para recuperar su posición, lo que contribuyó a que los visitantes solo dispusieran de una ocasión clara al contraataque en los 90 minutos.

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Dean Huijsen - 6/10

El joven defensa se mostró algo inseguro en los primeros compases y perdió de vista a Duran en el primer gol. Sin embargo, fue asentándose a medida que avanzó el partido y se mostró cómodo con el balón cuando el Madrid adelantó su línea defensiva durante el asedio de la segunda parte.

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Trent Alexander-Arnold - 5/10

Un partido decepcionante para lo que se espera de él. Aunque trató de desplazarse hacia el interior para crear juego desde zonas centrales, sus envíos desde la banda fueron inusualmente imprecisos. Mourinho lo sustituyó en el minuto 57 en busca de un mayor equilibrio defensivo.

Alvaro Carreras - 6/10

Carreras ofreció una salida constante por la banda izquierda, pero le costó dar el último pase para superar la defensa cerrada del Celta. Al igual que Alexander-Arnold, fue sustituido antes de la hora de juego como parte de un triple cambio destinado a modificar la dinámica del partido.

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Centro del campo

Eduardo Camavinga - 7/10

Camavinga fue el motor del equipo local: cortó jugadas y dio continuidad a la posesión con eficacia. Su capacidad para pasar de la defensa al ataque resultó vital durante el tramo en que al Madrid le costó encontrar el ritmo. Fue sustituido en el minuto 79.

Arda Guler - 6/10

El joven talento turco dejó destellos de calidad técnica y visión de juego, aunque le costó encontrar espacios con regularidad entre las líneas del Celta. Disputó todo el partido y aportó calidad técnica a las acciones ofensivas del equipo en los últimos minutos.

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Bernardo Silva - 5/10

Una noche discreta para el internacional portugués, que no logró ejercer su influencia habitual en los espacios interiores. Fue uno de los tres jugadores sustituidos en el minuto 57, cuando el Madrid optó por un juego más directo.

Jude Bellingham - 8/10

Una vez más, Bellingham respondió en un momento decisivo. Su empate en el minuto 66 fue una muestra de cómo elegir el momento justo y definir con calma. Más allá del gol, su despliegue de área a área fue fundamental para superar al centro del campo del Celta en la última media hora.

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Ataque

Yan Diomande - 6/10

Diomande trabajó mucho en los espacios entre los defensas para estirar la línea de tres del Celta, pero le faltó acierto en el último tercio. Endrick lo sustituyó en el minuto 71 después de que apenas pusiera a prueba al portero.

Kylian Mbappe - 5/10

Una noche para olvidar para el francés. El penalti que falló en el minuto 39 fue un punto de inflexión que estuvo a punto de costarle caro a su equipo. Aunque participó en la jugada del empate, su definición en conjunto estuvo por debajo de su nivel habitual.

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Suplentes y entrenador

Vinicius Junior - 7/10

Entró en el minuto 57 y su juego directo obligó de inmediato al Celta a defenderse. Su regate y velocidad forzaron a los visitantes a replegarse y generaron el espacio necesario para la posterior remontada.

Marc Cucurella - 6/10

Entró en el minuto 57 para aportar más solidez e intensidad en el lado izquierdo. Cumplió bien su función táctica y permitió que los atacantes situados por delante de él se centraran en la remontada.

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Federico Valverde - 7/10

Su entrada en el minuto 57 aportó al centro del campo la energía y la verticalidad que necesitaba. Su presión en campo rival ayudó a mantener el asedio que desembocó en los dos goles.

Endrick - 6/10

Sustituyó a Diomande para los últimos 20 minutos. Aunque no marcó, su presencia en el área mantuvo ocupados a los defensas y contribuyó a la presión final.

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Carlos Espi - 8/10

El suplente decisivo. Entró en el minuto 79 y mostró un extraordinario instinto goleador para marcar el tanto de la victoria en el 85. Una tarjeta amarilla en los últimos minutos apenas empañó una actuación que decidió el partido.

Jose Mourinho - 7/10

Mourinho merece reconocimiento por su triple cambio en el minuto 57. Al detectar la falta de intensidad, introdujo modificaciones que cambiaron la dinámica del partido y permitieron al Madrid remontar el 0-1 con el que había llegado al descanso.