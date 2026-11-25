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El París Saint-Germain ya no mantiene su pleno en la defensa del título de la Champions League. La Roma empató 2-2 con el vigente campeón en el Parque de los Príncipes y dejó al equipo de Luis Enrique segundo en la fase de liga, a dos puntos del Real Madrid, en una noche en la que los visitantes de Gian Piero Gasperini crearon las mejores ocasiones.

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La presión alta y agresiva de la Roma incomodó al PSG desde el primer minuto. Los visitantes se adelantaron antes de que se cumplieran cinco: el central Mario Hermoso recuperó el balón en campo contrario y remató el pase atrás de Matias Soule. Aunque el PSG tuvo el 66 % de la posesión, le costó superar la intensidad del conjunto italiano hasta que Illia Zabarnyi cabeceó a la red un córner de Senny Mayulu al primer palo en el minuto 31.

La Roma generó más peligro a lo largo de los 90 minutos, con 2,69 xG frente a los 1,78 del PSG, y Matvey Safonov tuvo que intervenir con acierto para mantener el empate al comienzo de la segunda parte. Menos de un minuto después del doble cambio de Luis Enrique en el minuto 59, Achraf Hakimi superó a Wesley y provocó un penalti que Ousmane Dembele transformó con calma. Pero el VAR señaló después una mano de Vitinha dentro del área y el suplente Donyell Malen empató desde los once metros en el minuto 78, antes de que Hakimi, Dembele y Fabian Ruiz rozaran el gol de la victoria en los minutos finales.

A continuación, GOAL pone nota a los jugadores del PSG en el Parque de los Príncipes...

Portero y defensa

Matvey Safonov (7/10): Nada pudo hacer ante el remate de Hermoso a puerta vacía ni ante el penalti de Malen, y mantuvo al PSG en el partido con varias intervenciones acertadas. Resolvió bien un disparo con bote de Hermoso en el minuto 19, rechazó un peligroso centro-chut de Wesley en el 48 y realizó una extraordinaria parada por bajo para negarle el gol a Niccolo Pisilli tres minutos después.

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Achraf Hakimi (7/10): Con el brazalete de capitán, lideró la reacción del PSG en la segunda parte con su velocidad por la derecha. Superó a Wesley para provocar el penalti del minuto 60 que puso por delante a los locales. También dejó a Nuno Mendes en posición de remate en la primera parte, aunque lamentará haber mandado ligeramente desviado un disparo desde fuera del área en el tiempo añadido, tras un rápido contraataque.

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Illia Zabarnyi (7/10): Quedó en evidencia en el gol de la Roma en el minuto cinco, pero respondió con carácter. Se desmarcó de quien lo cubría en el primer palo para cabecear el córner de Mayulu a la escuadra en el minuto 31 y midió bien una entrada deslizante importante en el 54.

Willian Pacho (7/10): Mostró calma con el balón mientras el PSG intentaba superar la presión de la Roma y estuvo seguro por alto: ganó todos los duelos aéreos que disputó y realizó varios despejes importantes ante las continuas llegadas visitantes al área.

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Nuno Mendes (7/10): Fue la vía de ataque más incisiva del PSG durante la primera hora. Puso a prueba a Mile Svilar desde lejos en el minuto siete, remató ligeramente desviado en el 35 y envió un magnífico centro en el 55 que Joao Neves estuvo cerca de convertir en gol antes de ser sustituido en el minuto 59.

Centrocampo

Joao Neves (6/10): Generó la primera ocasión del PSG en el minuto tres con un pase que dejó a Mayulu en espacio libre y estuvo muy cerca de marcar con un remate de cabeza en plancha en el 55. Por lo demás, le costó marcar el ritmo ante el físico centro del campo de la Roma antes de salir en el minuto 79.

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Vitinha (6/10): Fue el centrocampista más lúcido del PSG durante buena parte del partido: dio continuidad al juego con precisión y generó ocasiones de disparo para Mendes, Mayulu y Dembele. Además, un remate suyo bloqueado en el minuto 31 dio lugar al córner del empate. Sin embargo, la mano con la que bloqueó el disparo de Soule en el minuto 74 resultó muy costosa tras la intervención del VAR.

Fabian Ruiz (6/10): Ayudó a dar fluidez al juego del PSG con buenas combinaciones y dejó a Mendes en posición de remate en el minuto 58, pero le faltó contundencia en el último tercio. Tuvo dos ocasiones casi consecutivas para recuperar la ventaja en el 87: mandó una fuera y vio cómo le bloqueaban la otra.

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Ataque

Maghnes Akliouche (6/10): Estuvo preciso con el balón, pero apenas creó peligro en sus 79 minutos en la banda derecha. Cayó en fuera de juego poco antes de la hora de partido y solo logró un disparo bloqueado desde fuera del área en el minuto 74 antes de ser sustituido.

Ferran Torres (5/10): Le costó imponerse a la agresiva defensa de tres de la Roma, tanto por el centro como tras intercambiar posiciones con Mayulu para pasar a la izquierda en el minuto 13. Se quedó a punto de llegar al pase de Mayulu que cruzó la portería en el minuto tres y provocó una tarjeta amarilla a Gianluca Mancini en el 41, pero no llegó a disparar antes de ser sustituido en el minuto 59.

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Senny Mayulu (7/10): Fue el más destacado del trío atacante titular del PSG. Estuvo cerca de facilitarle a Torres el primer gol en el minuto tres, forzó un córner con una hábil jugada en el 20 y sacó con precisión el córner del empate de Zabarnyi antes de salir en el minuto 67.

Suplentes y entrenador

Ousmane Dembele (8/10): Dio un impulso al ataque del PSG nada más entrar en el minuto 59. Transformó con calma el penalti del minuto 62, su cuarto gol de la temporada en la Champions League, habilitó a Ruiz en el 87 y obligó a Svilar a detener con el pie un remate suyo en el tiempo añadido, antes de mandar otra ocasión tardía muy alta y desviada.

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Warren Zaire-Emery (6/10): Sustituyó a Mendes en el minuto 59 para aportar piernas frescas y serenidad. Preparó el disparo bloqueado de Ruiz en el minuto 87, pero no pudo frenar del todo los contraataques finales de la Roma.

Mika Godts (6/10): Entró por Mayulu en el minuto 67 y se mostró activo. Ganó un balón de cabeza en el minuto 80 que atrapó Svilar y tuvo la visión de servir el balón a Hakimi al contraataque en la mejor ocasión del PSG en el tiempo añadido.

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Lucas Hernandez (6/10): Entró por Neves en el minuto 79 para dar solidez al equipo en el tramo final e hizo bien las cosas sencillas.

Quentin Ndjantou (6/10): Sustituyó a Akliouche en el minuto 79 y aportó otro efectivo en ataque, aunque participó poco en el frenético final.

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Luis Enrique (6/10): Con Desire Doue de baja, su decisión de no alinear de inicio a Dembele le salió mal en los primeros minutos, cuando la feroz presión de la Roma alteró el ritmo del PSG. Su doble cambio en el minuto 59 cambió la dinámica, pero al español le frustrará haber concedido 2,69 xG y no haber sabido conservar una ventaja de 2-1 en casa.