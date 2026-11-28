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El Paris Saint-Germain se repuso de su empate ante la Roma en la Champions League de la mejor manera posible: se situó con seis puntos de ventaja al frente de la Ligue 1 tras dominar en el Parque de los Príncipes.

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El equipo de Luis Enrique tuvo el 66 % de la posesión y disparó 26 veces ante el Lorient, pero necesitó paciencia para superar a un rival sostenido por su portero, Yvon Mvogo, que realizó 10 paradas. Dembele estrelló un balón en el larguero antes del minuto 11 y Mika Godts desperdició una ocasión a bocajarro en esa misma jugada. Mayulu acabó abriendo el marcador en el minuto 32 al enviar un pase de Dro Fernandez a la escuadra.

Mayulu remató al poste antes del descanso y Dembele dobló la ventaja en el minuto 67 con un disparo raso desde fuera del área, tras una asistencia de Godts. Sin embargo, el PSG también pasó por momentos de apuro. Matvey Safonov tuvo que detener un remate de Noah Mbamba en los últimos minutos, el suplente Quentin Ndjantou cometió un penalti que Ibrahima Balde lanzó fuera y Dembo Sylla golpeó el poste dos minutos después.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del PSG en el Parque de los Príncipes...

Portería y defensa

Matvey Safonov (7/10): Apenas tuvo trabajo durante buena parte de la noche, pero estuvo atento cuando hizo falta. Firmó una gran parada ante el remate de Mbamba en el minuto 83, salió dos veces de su área para despejar el peligro y atrapó con seguridad un balón por alto.

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Achraf Hakimi (8/10): Fue la principal fuente de creatividad del PSG desde el lateral derecho. Generó cuatro ocasiones, entre ellas una clarísima para Godts en el minuto 11, completó 87 de sus 97 pases y recuperó el balón 10 veces.

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Marquinhos (7/10): El capitán vivió una noche tranquila en el centro de la defensa. Completó 71 de 75 pases, 11 de ellos hacia el último tercio, y ayudó al PSG a limitar al Lorient a un solo disparo en la primera parte.

Willian Pacho (7/10): Sólido junto a Marquinhos: ganó dos entradas, recuperó seis balones y tuvo un papel importante en la paciente elaboración del PSG.

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Lucas Hernandez (7/10): Ocupó el lateral izquierdo ante la baja por lesión de Nuno Mendes y se mostró fiable sin balón. Realizó tres intercepciones antes de ser sustituido en el minuto 75.

Centrocampo

Warren Zaire-Emery (7/10): Dinámico y preciso, apenas perdió balones y completó 84 de 86 pases. Puso a prueba a Mvogo con dos disparos lejanos y estuvo cerca de marcar tras un córner poco después de la hora de juego.

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Vitinha (8/10): Marcó el ritmo del PSG. Completó 123 de 128 pases, envió 23 balones al último tercio y movió constantemente al bloque del Lorient de un lado a otro hasta que fue sustituido en el minuto 80.

Dro Fernandez (8/10): Asistió a Mayulu en el primer gol y generó cuatro ocasiones en total antes de dejar su sitio a Maghnes Akliouche en el minuto 68. Vio cómo le bloqueaban un disparo poco después de la reanudación, aunque sus cuatro faltas reflejan que a veces llegaba tarde a la presión.

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Ataque

Ousmane Dembele (9/10): El más destacado. Estrelló un balón en el larguero en el minuto 11 y mantuvo ocupado a Mvogo toda la noche con nueve disparos, más que nadie en el partido, cinco de ellos a puerta. Finalmente lo batió con un tiro raso desde fuera del área para sentenciar el encuentro.

Senny Mayulu (8/10): Definió de maravilla en su gol, con un zurdazo a la escuadra desde el lado derecho del área, y tuvo mala suerte al estrellar un remate en el poste en el minuto 41. Apenas perdió balones antes de ser sustituido en el minuto 75.

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Mika Godts (8/10): Asistió a Dembele en su gol y generó cinco ocasiones, dos de ellas muy claras, incluido el centro que terminó con el disparo de Mayulu al poste. Sin embargo, debió marcar a bocajarro en el minuto 11 y perdió la posesión demasiadas veces al intentar superar a su marcador.

Suplentes y entrenador

Maghnes Akliouche (6/10): Sustituyó a Dro Fernandez y Mvogo le detuvo dos disparos, incluido uno en una ocasión inmejorable para hacer el 3-0 al contragolpe en el tiempo añadido.

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Lucas Beraldo (7/10): Entró por Mayulu y estuvo muy activo en sus 15 minutos: realizó cinco acciones defensivas y preparó un disparo lejano de Godts.

Lucas Digne (6/10): Relevó a Hernandez en el lateral izquierdo y no se complicó.

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Ferran Torres (6/10): Sustituyó a Dembele en el minuto 75 y tuvo poca participación, aunque provocó una falta en la izquierda.

Quentin Ndjantou (5/10): Una aparición para olvidar. Entró por Vitinha en el minuto 80, vio la amarilla por derribar a Sylla en la jugada del penalti y pudo haber condenado al PSG a un final de infarto. En el tiempo añadido, obligó a intervenir a Mvogo.

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Luis Enrique (7/10): Su equipo dominó la posesión y generó ocasiones de sobra para ganar con comodidad. La decisión de alinear a Mayulu dio sus frutos. Sin embargo, el despiste final del PSG, con un penalti cometido instantes después de su último cambio, impidió que la noche fuese perfecta.