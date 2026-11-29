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El Marsella firmó una actuación solvente en el Stade de l'Abbe-Deschamps y venció 2-0 al Auxerre. Los goles de Amine Gouiri e Igor Paixao aseguraron los tres puntos para los visitantes en un partido dominado desde la táctica.

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El Marsella dio una lección de dominio territorial y conservación del balón en el Stade de l'Abbe-Deschamps: asfixió al Auxerre con un 70 % de posesión. Amine Gouiri marcó el camino en el minuto cinco tras una rápida combinación con Amine Harit. Pese a los intentos del Auxerre por romper el ritmo, la superioridad técnica del Marsella le permitió superar líneas con facilidad y completar la impresionante cifra de 815 pases, frente a los 338 del conjunto local.

El partido quedó prácticamente sentenciado justo antes del descanso, cuando Igor Paixao transformó un penalti en el tiempo añadido. Aunque el Auxerre elevó su cuenta de remates hasta los 16 en la segunda parte, la defensa del Marsella apenas pasó apuros y se benefició de la superioridad numérica tras la expulsión del local Axel Tuanzebe. Fue una actuación inteligente de los visitantes, que gestionaron el partido a la perfección para afianzar su posición en la zona alta de la tabla de la Ligue 1.

Portero y defensa

Jeffrey De Lange - 8/10

De Lange transmitió una enorme seguridad bajo palos e hizo cuatro paradas decisivas para mantener su portería a cero. Su distribución fue una pieza clave en la salida de balón del Marsella y permitió al equipo sostener su alto porcentaje de posesión incluso bajo presión.

Ulisses Garcia - 7/10

Garcia aportó amplitud y equilibrio por la banda. Cumplió con rigor en defensa y contribuyó a los 17 despejes del equipo, además de ofrecer una opción de pase en las transiciones.

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Conrad Egan-Riley - 7/10

Egan-Riley jugó con aplomo y fue fundamental para la solidez defensiva. Leyó bien el juego, se colocó para cortar líneas de pase y ayudó a neutralizar buena parte de los contraataques locales.

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Nayef Aguerd - 8/10

El jugador más destacado de la zaga, Aguerd se impuso tanto por alto como a ras de suelo. Su capacidad para sacar el balón desde atrás fue vital y dirigió la defensa con autoridad durante los 90 minutos.

Timothy Weah - 7/10

Weah jugó con su energía y disciplina táctica habituales. Aunque no acaparó los focos, su despliegue y su capacidad para replegar fueron esenciales para mantener el orden del equipo hasta su sustitución en los últimos minutos.

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Centrocampo

Himad Abdelli - 7/10

Abdelli ejerció de enlace eficaz entre la defensa y el ataque. Estuvo preciso con el balón y mostró fortaleza física en los duelos, lo que ayudó al Marsella a controlar la zona central hasta su sustitución en el minuto 70.

Pierre-Emile Hojbjerg - 7/10

El veterano centrocampista fue el motor del juego de pases del equipo. Hojbjerg marcó el ritmo, apenas perdió balones y ofreció la cobertura táctica que permitió brillar a los jugadores más creativos en posiciones adelantadas.

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Ataque

Tochukwu Nnadi - 7/10

Firmó una actuación notable en el centro del campo durante 88 minutos. Destacó especialmente por su precisión en el pase, que alcanzó el 98 % y ayudó a su equipo a mantener un 70 % de posesión. También ganó cuatro duelos ante jugadores del Auxerre.

Amine Harit - 8/10

Harit aportó la creatividad que necesitaba el Marsella y dio la asistencia en el primer gol de Gouiri. Su habilidad con el balón y su visión entre líneas fueron un problema constante para los centrocampistas del Auxerre hasta que fue sustituido para darle descanso en el tramo final.

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Igor Paixao - 8/10

Paixao fue decisivo cuando más importaba y mostró temple para marcar de penalti en el tiempo añadido de la primera parte. Sus desmarques arrastraron constantemente a los defensas fuera de su posición y generaron espacios para sus compañeros.

Amine Gouiri - 8/10

Gouiri dio al partido el mejor comienzo posible para el Marsella con un gol bien definido en el minuto cinco. Su entendimiento con Harit quedó patente y llevó peligro cada vez que recibió el balón en el último tercio.

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Suplentes y entrenador

Angel Gomes - 6/10

Entró por Abdelli en el minuto 70 para aportar piernas frescas. Dio continuidad a la circulación del balón mientras el Marsella trataba de asegurar el resultado.

Keyliane Bezahaf - 6/10

Entró por Harit en los últimos minutos y ayudó a mantener el orden defensivo hasta el final del encuentro.

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Neal Maupay - 6/10

Sustituyó a Gouiri en el tiempo añadido. Tuvo poco tiempo para influir en el partido, pero aportó energía en ataque.

Kelyan Abdallah - 6/10

Entró por Weah en los últimos minutos y contribuyó a que el equipo no sufriera despistes al final.

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Bruno Genesio - 8/10

Genesio acertó de lleno con su planteamiento táctico. La apuesta por una posesión elevada y unas transiciones rápidas desbordó pronto a los locales, y su gestión del partido tras el segundo gol fue ejemplar.