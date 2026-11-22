El plan estratégico de Mauricio Pochettino saltó por los aires antes de que se cumplieran diez minutos en Anfield. Su decisión de jugar con tres centrales quedó desbaratada de inmediato por la falta de último hombre de Leny Yoro y su posterior expulsión en el minuto 8. A partir de entonces, el Manchester United quedó descompensado en defensa y encajó dos goles en rápida sucesión, obra de Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz, que aprovecharon la superioridad numérica.

La segunda parte no dio tregua. El dominio territorial del Liverpool se tradujo en un xG de 4,38, frente al exiguo 0,63 del United. Rio Ngumoha y Victor Munoz ampliaron el marcador mientras el desgaste de jugar con diez durante más de 80 minutos pasaba factura.

El United solo logró tres remates a puerta en todo el partido. No consiguió amenazar de forma sostenida al contragolpe y tuvo dificultades para cubrir los espacios entre el centro y las bandas que dejó libres la ausencia de su defensa. Fue una tarde aleccionadora que deja al United hundido en el 19.º puesto de la Premier League.

Portería y defensa

Senne Lammens - 5/10

Pese a encajar cuatro goles, Lammens fue posiblemente el jugador más ocupado del United: realizó 7 paradas para evitar un marcador aún más histórico. Quedó completamente desprotegido en el primer gol de Szoboszlai y en los siguientes, aunque le decepcionará no haber dominado el área ante la gran cantidad de centros del Liverpool.

Lisandro Martinez - 4/10

El argentino pasó la tarde apagando fuegos. Su posicionamiento agresivo dejaba a menudo espacios a su espalda que aprovecharon los jugadores del Liverpool que llegaban desde atrás una vez que la línea defensiva perdió a su tercer integrante. Le costó organizar la defensa improvisada de cuatro tras la temprana expulsión.

Leny Yoro - 1/10

Una actuación desastrosa del joven defensa. Su expulsión con roja directa en el minuto 8 condicionó por completo el desarrollo del partido y dejó a sus compañeros en inferioridad durante el resto de la tarde. Fue un error de juicio imperdonable en un derbi de alto nivel.

Matthijs de Ligt - 3/10

De Ligt se mostró lento ante los movimientos laterales de Wirtz y Barcola. Quedó fuera de posición con frecuencia y no mantuvo la disciplina defensiva necesaria tras la salida de Yoro. Su pareja con Martinez pareció frágil ante la presión sostenida de los 28 remates del Liverpool.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot pasó la mayor parte del partido replegado, sin poder aportar sus habituales pases hacia delante. Formó parte de una defensa que no impidió que 26 centros llegaran al área y se vio superado con frecuencia por la combinación de los laterales del Liverpool que se incorporaban al ataque.

Centrocampo

Kobbie Mainoo - 5/10

Mainoo dejó destellos de su calidad técnica e intentó conservar el balón bajo una presión intensa, pero el centro del campo de tres del Liverpool lo superó físicamente. Aguantó hasta el minuto 88, aunque pasó gran parte del tiempo persiguiendo el balón mientras los locales lo movían con facilidad.

Bruno Fernandes - 4/10

El capitán mostró su frustración durante todo el encuentro. Jugó más retrasado de lo habitual para compensar la inferioridad numérica y tuvo poca influencia en el último tercio. Pasó más tiempo discutiendo con el árbitro que creando ocasiones para los delanteros aislados.

Patrick Dorgu - 4/10

A Dorgu le costó adaptarse a la intensidad del derbi del noroeste. El Liverpool lo superó con facilidad en la transición que dio lugar al segundo gol y acabó siendo sustituido en el minuto 65 tras no ofrecer suficiente cobertura defensiva en la banda.

Youri Tielemans - 4/10

El belga no pudo marcar el ritmo porque el United apenas tuvo el balón. Su falta de movilidad quedó en evidencia cuando el Liverpool desplazaba el juego rápidamente de un lado a otro del campo. Fue sustituido en el minuto 65 cuando Pochettino buscó más energía.

Ataque

Bryan Mbeumo - 3/10

Su función táctica quedó sacrificada muy pronto. Fue sustituido en el minuto 22 para dar entrada a Harry Maguire y recomponer la defensa tras la roja a Yoro. Víctima de las circunstancias, no tuvo tiempo de influir en el partido.

Matheus Cunha - 4/10

Cunha estuvo aislado y no tuvo incidencia en el juego. Apenas tocó el balón antes de ser sustituido en el descanso. Le costó proteger la pelota ante la presión de Van Dijk y no ofreció una salida a un equipo que necesitaba tomar aire.

Suplentes y entrenador

Harry Maguire - 5/10

Entró en el minuto 22 para devolver cierto orden al equipo. Aunque el United encajó otros dos goles, su presencia en el área ayudó a afrontar parte del asedio aéreo. Sin embargo, le faltó velocidad para responder a las últimas acometidas del Liverpool.

Joshua Zirkzee - 4/10

Entró por Cunha en el descanso, pero tampoco tuvo mucho más éxito. Se vio obligado a bajar muy atrás para tocar el balón, lo que dejó al United sin presencia en el área rival.

Mason Mount - 4/10

Entró en el minuto 65, pero no pudo frenar el dominio rival. El partido estaba prácticamente decidido cuando saltó al campo y le costó acercarse a los centrocampistas del Liverpool, que imponían su juego.

Noussair Mazraoui - 5/10

Sustituyó a Dorgu en el minuto 65. Mostró algo más de disciplina defensiva que su compañero, pero no aportó ninguna amenaza en ataque.

Andrey Santos - Sin calificación

Entró en el minuto 88, cuando el resultado ya estaba sentenciado.

Mauricio Pochettino - 3/10

Aunque la roja escapaba a su control, la ausencia total de un plan alternativo fue alarmante. Sustituir a Mbeumo por Maguire fue una medida reactiva que no logró frenar la sangría, y el equipo pareció perdido tácticamente una vez que se quedó con diez.