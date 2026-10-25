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La temporada del Manchester United alcanzó un nuevo punto bajo en Old Trafford, donde un AFC Bournemouth muy eficaz lo arrolló por 3-0.

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La decisión de Michael Carrick de dejar a Bruno Fernandes fuera del once inicial le salió muy cara, ya que al equipo local le faltó toda chispa creativa en su ausencia. Pese a tener el 62 % de la posesión, el United pagó una serie de errores individuales que permitieron a los visitantes registrar 2,24 goles esperados (xG), frente a los pobres 0,61 de los locales. El desplome comenzó en la primera parte, cuando Rayan y Marcus Tavernier marcaron en rápida sucesión y dejaron atónito al Stretford End. Después, el gol de Evanilson en el minuto 71 fue la puntilla. Con el United ya sin ganar en ocho partidos, la presión sobre Carrick ha llegado a su punto álgido tras una actuación carente de identidad táctica. A continuación, puntuamos a los jugadores del Manchester United.

Portería y defensa

Senne Lammens - 3/10 Senne Lammens pasó una tarde difícil y estuvo desprotegido por su defensa durante buena parte del partido. Aunque Lammens detuvo un remate de Rayan a bocajarro en el minuto 50, encajó tres goles y agravó los problemas del equipo al calcular mal un pase de Lewis Cook: salió al suelo a destiempo y le regaló a Evanilson el tercer gol.

Diogo Dalot - 5/10 Diogo Dalot fue uno de los pocos jugadores que intentó avanzar con constancia por la banda izquierda, pero no logró que sus acciones acabaran en algo productivo. En defensa, Dalot estuvo relativamente sólido en comparación con sus compañeros, aunque no pudo levantar a una zaga completamente desorganizada.

Leny Yoro - 3/10 Leny Yoro realizó una intercepción decisiva al inicio para frenar a Evanilson, pero su tarde quedó marcada por un error desastroso. Yoro resbaló en el peor momento posible en su propio campo, lo que permitió a Adrien Truffert robarle el balón y asistir a Tavernier en el segundo gol.

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Harry Maguire - 3/10 Harry Maguire ejerció de capitán, pero por todas las razones equivocadas. Maguire vio la amarilla en el tiempo añadido de la primera parte y se mostró lento ante la velocidad de los visitantes. Tampoco logró organizar una defensa que se vio superada una y otra vez. Un error suyo al comienzo de la segunda mitad estuvo a punto de dejar a Evanilson en posición de marcar el tercero, pero la señalización de un fuera de juego lo salvó.

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Ayden Heaven - 2/10 Ayden Heaven pasó una tarde nefasta: perdió el balón repetidamente antes de ser sustituido en el minuto 65. Heaven cometió una entrada temeraria con los dos pies que le costó una amarilla en el minuto 37 y concedió directamente la falta de la que nació el primer gol.

Centro del campo

Andrey Santos - 4/10 Andrey Santos vio una amarilla en el minuto 22 tras una entrada dura, por lo que tuvo que jugar con cautela el resto del partido. Santos disputó los 90 minutos y mostró cierta combatividad en el centro del campo. Le bloquearon un cabezazo en los últimos compases, pero rara vez logró acercarse a los jugadores más peligrosos del Bournemouth.

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Carlos Baleba - 4/10 Carlos Baleba tuvo dificultades para imponerse físicamente en la zona central. Aunque intentó mover el balón, tardaba en replegarse cuando el equipo perdía la posesión y fue sustituido en el minuto 72, cuando el partido se le escapaba cada vez más al United.

Youri Tielemans - 3/10 Youri Tielemans vivió 45 minutos de pesadilla. Un peligroso pase raso en el minuto 32 fue su única aportación destacable. Tielemans vio la amarilla en el minuto 40 por derribar a Lewis Cook y fue sustituido en el descanso.

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Ataque

Mason Mount - 6/10 Mason Mount trabajó mucho en la presión y fue el jugador del United que más intentó generar peligro en un día pésimo. Con Bruno Fernandes en el banquillo, la responsabilidad creativa recayó en Mount, que probó fortuna desde lejos sin inquietar demasiado a Djordje Petrovic. Sus saques de esquina, además, fueron malos una y otra vez.

Amad Diallo - 4/10 Amad Diallo estuvo aislado en la banda derecha durante largos tramos del partido. Diallo apenas intervino con peligro en el área rival y Truffert lo neutralizó en gran medida antes de que dejara su sitio a Shea Lacey en el minuto 78.

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Bryan Mbeumo - 5/10 Bryan Mbeumo fue la principal amenaza ofensiva del United por falta de alternativas, pero apenas recibió balones. Petrovic le detuvo un remate en el minuto 41 y el árbitro desestimó una reclamación de penalti a la hora de juego. Terminó visiblemente frustrado en punta de ataque.

Suplentes y entrenador

Lisandro Martinez - 4/10 Lisandro Martinez entró por Heaven en el minuto 65 y Rayan lo dejó en el suelo a los pocos segundos, antes de que el brasileño disparase ligeramente desviado. Martinez aportó más intensidad a partir de entonces, pero el partido ya iba camino de una goleada.

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Matheus Cunha - 4/10 Matheus Cunha entró por Tielemans en el descanso para dar más impulso al ataque. Cunha movió el balón bastante bien, pero no puso a prueba a Petrovic: su único remate se marchó por encima del larguero.

Joshua Zirkzee - 4/10 Joshua Zirkzee sustituyó a Baleba en el minuto 72. Zirkzee aportó presencia física y le bloquearon un disparo en los últimos compases, pero no influyó en el resultado final.

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Shea Lacey - 5/10 Shea Lacey sustituyó a Diallo en el minuto 78 y estuvo activo: puso dos centros peligrosos y le bloquearon un disparo en los últimos compases.

Michael Carrick - 2/10 Michael Carrick fue responsable de un desastre táctico. Su decisión de dejar fuera a Bruno Fernandes privó al equipo de liderazgo y creatividad. Los rivales superaron con facilidad el sistema 4-2-3-1 y los cambios no corrigieron los fallos estructurales que llevaron al United a encajar tres goles en casa.