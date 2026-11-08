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El Manchester United se repuso de un inicio de pesadilla para empatar 4-4 ante el Aston Villa en una tarde extraordinaria en Old Trafford. Los goles tardíos de Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu rescataron un punto para el equipo de Michael Carrick, que llegó a ir perdiendo 4-2.

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Old Trafford presenció uno de los partidos más imprevisibles de la era de la Premier League: Manchester United y Aston Villa se repartieron ocho goles en un encuentro marcado por la fragilidad defensiva y la capacidad de reacción individual. El United estableció un récord negativo del club al verse dos goles por detrás en los primeros cuatro minutos, después de que Alysson Edward y Nicolas Jackson aprovecharan la pasividad de su defensa. Bruno Fernandes devolvió brevemente la esperanza desde el punto de penalti, antes de que Youri Tielemans y un penalti transformado por John McGinn parecieran dejar el partido fuera del alcance de los locales.

Sin embargo, el ajuste táctico introducido por Michael Carrick en la segunda parte acabó dando frutos. Pese a que Leon Goretzka marcó el cuarto gol del Villa, la presión final del United surtió efecto. Un tanto de Joshua Zirkzee en el minuto 92 preparó el terreno para un desenlace frenético, que culminó con el dramático empate de Patrick Dorgu en el sexto minuto del tiempo añadido. Aunque el punto permite salvar la imagen, los datos defensivos reflejan a un equipo que tiene dificultades para mantener la solidez de su estructura bajo una enorme presión.

Portero y defensa

Senne Lammens - 4/10

Una tarde difícil para el joven portero, que encajó dos goles en los primeros cuatro minutos. Aunque no se le puede culpar en exclusiva del desplome colectivo que se produjo delante de él, no aportó la autoridad necesaria para dar seguridad a una defensa nerviosa. Terminó con solo tres paradas pese a recibir seis disparos a puerta.

Noussair Mazraoui - 5/10

Getty Images

Tuvo un papel decisivo en la jugada previa al gol de Tielemans, aunque no de la manera que habría deseado, ya que técnicamente se le atribuyó una intervención en la secuencia que desembocó en el 2-2. Le costó frenar las incorporaciones de Maatsen por la banda.

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Leny Yoro - 4/10

El adolescente afrontó una prueba de fuego y sufrió ante el poderío físico de Nicolas Jackson. Su colocación en los primeros goles dejó dudas y le faltó la comunicación propia de un veterano para organizar una línea defensiva que encajó cuatro tantos en casa.

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Harry Maguire - 3/10

Una actuación de un veterano que careció de la autoridad esperada. Maguire formó parte de una pareja de centrales que fue superada repetidamente en la primera parte. Su tarde terminó antes de tiempo: tras unos pésimos primeros 45 minutos, fue sustituido al descanso por el joven Ayden Heaven.

Diogo Dalot - 5/10

Ofreció una vía de ataque por la banda, pero el gol de Goretzka le sorprendió fuera de posición. Fue sustituido en el minuto 66, cuando Carrick buscó más dinamismo por fuera para salvar el resultado.

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Centro del campo

Matheus Cunha - 6/10

Jugó en una posición más retrasada de lo habitual e intentó servir de enlace entre la defensa y el ataque. Completó un gran número de pases, pero le costó seguir las llegadas tardías de Goretzka y McGinn al área.

Kobbie Mainoo - 6/10

Mostró destellos de su capacidad para resistir la presión, pero el juego pasó de largo por el centro del campo durante largos tramos debido al caos del partido. Le costó imponer su habitual control del ritmo ante el sólido trío del Villa formado por Tielemans, McGinn y Kamara.

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Youri Tielemans - 7/10

Un partido extraño desde el punto de vista táctico ante su antiguo equipo. Estuvo acertado con el balón y marcó el gol crucial del 2-2 justo antes del descanso. Su influencia disminuyó en la segunda parte, antes de ser sustituido en el minuto 66.

Ataque

Bruno Fernandes - 8/10

Getty Images

El motor del equipo. Mostró una gran sangre fría para transformar un penalti en el minuto 16 y fue el artífice del arreón final. Dio la asistencia del empate en el minuto 96 y consiguió que el United sumara un punto a fuerza de voluntad.

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Amad Diallo - 5/10

Le costó tener un impacto significativo ante Ian Maatsen. A sus regates les faltó la incisividad habitual y fue sustituido en el minuto 66, cuando el United pasó a jugar de forma más directa.

Bryan Mbeumo - 6/10

Trabajó mucho sin balón y, durante el tramo central del partido, parecía el más capaz de generar algo en el último tercio. Zirkzee le sustituyó en el minuto 83 como parte de la última apuesta para cambiar el resultado.

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Suplentes y entrenador

Ayden Heaven - 4/10

Trabajó mucho sin balón y, durante el tramo central del partido, parecía el más capaz de generar algo en el último tercio. Zirkzee le sustituyó en el minuto 83 como parte de la última apuesta para cambiar el resultado.

Joshua Zirkzee - 8/10

Un suplente con un impacto perfecto. Entró en el minuto 83 y marcó en el 92 para impulsar la remontada. Su poderío físico en el área cambió la forma en que tuvo que defender el Villa.

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Patrick Dorgu - 8/10

El héroe del momento. Entró en el minuto 66, asistió a Zirkzee y después marcó él mismo el dramático empate en el 96. Visto en retrospectiva, su entrada fue un acierto táctico.

Shea Lacey - 6/10

Entró en los últimos minutos para aportar piernas frescas en las bandas y ayudó a mantener la presión que condujo a los goles finales.

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Mason Mount - 6/10

Aportó más energía en el último tercio que los jugadores a los que sustituyó y ayudó a encerrar al Villa durante los últimos 20 minutos.

Michael Carrick (entrenador) - 5/10

Getty Images

Su planteamiento defensivo inicial fue un desastre y provocó un comienzo con un récord negativo. Sin embargo, sus cambios, especialmente las entradas de Dorgu y Zirkzee, fueron directamente responsables de la remontada. Sigue sometido a una enorme presión pese al punto conseguido.