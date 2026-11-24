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El Manchester City empató 2-2 con el SSC Napoli en un emocionante partido en el Etihad Stadium, donde un gol tardío de Rayan Cherki salvó un punto para los locales. Pese a dominar la posesión, el City estuvo dos veces por detrás en una segunda parte vibrante antes de acabar repartiendo los puntos en este encuentro de la Champions League.

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El Manchester City y el SSC Napoli protagonizaron una segunda parte trepidante en el Etihad Stadium y empataron 2-2 tras llegar sin goles al descanso. El City tuvo el 63 % de la posesión y completó 610 pases, pero le costó frenar los certeros contraataques del Napoli. Los visitantes abrieron el marcador por medio de Rasmus Hoejlund en el minuto 55, lo que obligó al equipo de Enzo Maresca a buscar la remontada bajo una gran presión.

El partido se animó en el último cuarto. Ayyoub Bouaddi empató para el City en el minuto 67, pero Noa Lang devolvió la ventaja al Napoli diez minutos después. Con el tiempo agotándose, Rayan Cherki marcó en el minuto 86 y aseguró que el City mantuviera su racha invicta en casa en la competición. Aunque el City dominó en remates, con 18 frente a 9, su vulnerabilidad defensiva ante las transiciones rápidas fue motivo de preocupación durante toda la noche.

Portero y defensa

Gianluigi Donnarumma - 6/10

El portero italiano solo realizó una parada y no pudo evitar ninguno de los dos goles del Napoli, ambos fruto de grandes definiciones. Fue prácticamente un espectador durante los largos periodos de posesión del City, aunque su distribución ayudó a iniciar el juego desde atrás ante la ordenada defensa del Napoli.

Marc Guehi - 5/10

Noche complicada para el central, que vio la amarilla en el minuto 81 por una falta deliberada. Sufrió ante el poderío físico de Hoejlund y formó parte de una defensa que quedó expuesta en los cuatro contraataques registrados del Napoli. Contribuyó a los 10 despejes del equipo, pero le faltó su habitual serenidad.

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Matheus Nunes - 6/10

Situado en una posición defensiva, Nunes participó activamente en la salida de balón y ayudó al City a mantener sus elevados registros de posesión. Sin embargo, en ocasiones sufrió ante la velocidad de Noa Lang al contraataque y no pudo ofrecer la cobertura defensiva necesaria cuando el Napoli avanzó rápidamente por el centro del campo.

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Nico O'Reilly - 6/10

El joven dejó destellos de su calidad técnica y tuvo la responsabilidad de ayudar a mover el balón en un partido en el que el City completó casi 610 pases. Aunque mostró disciplina táctica, en ocasiones quedó superado en las rápidas jugadas que desembocaron en los goles del Napoli en la segunda parte.

Josko Gvardiol - 6/10

Gvardiol participó mucho en el juego ofensivo del City mientras el equipo buscaba espacios, pero quedó fuera de posición en el gol de Lang. Sus números defensivos fueron discretos en una noche en la que la zaga del City tuvo que defender a menudo en espacios amplios.

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Centro del campo

Enzo Fernandez - 6/10

Fernandez marcó el ritmo durante 63 minutos, hasta que fue sustituido por Iliman Ndiaye. Fue clave para que el City generase 1,41 goles esperados (xG), al dar continuidad a la circulación del balón, aunque le faltó el pase decisivo para romper la resistente estructura defensiva del Napoli, que registró 42 despejes.

Allan - 5/10

El centrocampista solo disputó 55 minutos antes de ser sustituido por Jeremy Doku. Durante su tiempo sobre el césped, le costó imponerse físicamente al centro del campo del Napoli y perdió duelos importantes que permitieron a los visitantes lanzar sus ataques más peligrosos.

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Ayyoub Bouaddi - 8/10

El más destacado del centro del campo del City, Bouaddi marcó un empate vital en el minuto 67. Llegó al área en el momento preciso para definir y dar fruto al dominio territorial del City. Fue una amenaza constante entre líneas hasta su sustitución en los últimos minutos.

Eliesse Anderson - 6/10

Anderson trabajó mucho en el centro del campo y participó en la elaboración de varios de los 18 remates del City. Aportó energía y cobertura, aunque la defensa replegada del Napoli limitó su impacto en el último tercio.

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Ataque

Rayan Cherki - 8/10

El héroe de la noche para el Manchester City. Cherki demostró su gran calidad individual al marcar en el minuto 86 el gol del empate que rescató un punto. Más allá del tanto, fue el jugador más creativo del City: pidió el balón con frecuencia e intentó desarmar la defensa del Napoli.

Erling Haaland - 6/10

Noche frustrante para el capitán, que apenas dispuso de ocasiones claras pese a los 34 centros del City. Rrahmani y Beukema le marcaron de cerca durante todo el partido y no pudo ampliar su cuenta goleadora en la Champions League, aunque sus movimientos generaron el espacio para el gol tardío de Cherki.

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Suplentes y entrenador

Jeremy Doku - 7/10

Entró en el minuto 55 y aportó velocidad al ataque de inmediato. Dio la asistencia para el gol de Bouaddi apenas 12 minutos después de saltar al campo, lo que dio la razón al entrenador en su decisión de cambiar el sistema al principio de la segunda parte.

Iliman Ndiaye - 7/10

Ndiaye entró en el minuto 63 y fue decisivo en la remontada final. Dio la asistencia clave para el empate de Rayan Cherki en el minuto 86 y mostró una gran visión de juego bajo presión.

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Enzo Maresca - 6/10

Los cambios de Maresca surtieron efecto, ya que tanto Doku como Ndiaye dieron asistencias. Sin embargo, su planteamiento inicial tuvo dificultades para frenar las transiciones del Napoli, y el empate 2-2 en casa ante un equipo con menos posesión se verá como una oportunidad perdida de sumar tres puntos.