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Los problemas del Manchester City en la Premier League continuaron con un frustrante empate 1-1 ante el Fulham en el Etihad Stadium. Pese a dominar la posesión, el equipo de Enzo Maresca necesitó un gol de Elliot Anderson en la segunda parte para neutralizar el tanto inicial de Rodrigo Muniz.

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El Manchester City no encontró su ritmo táctico en una primera parte inconexa, en la que el bloque bajo del Fulham anuló los espacios entre líneas. Los visitantes se adelantaron por sorpresa en el minuto 16, cuando Muniz aprovechó una vacilación defensiva y marcó tras una buena jugada de Oscar Bobb. El City tuvo el 59 % de la posesión, pero le costó convertir su dominio territorial en ocasiones claras. Se marchó al descanso por detrás en el marcador y vulnerable al contraataque.

En la segunda parte, Enzo Maresca introdujo un ligero ajuste táctico y el juego de pases del City ganó verticalidad. El cambio dio resultado en el minuto 58, cuando Anderson marcó para restablecer la igualdad. Pese a acumular 15 disparos y 1,88 goles esperados (xG), los campeones no encontraron el gol de la victoria ante un Fulham resistente. El empate deja al City rezagado en la lucha por el título y pone de manifiesto sus persistentes dificultades para superar defensas organizadas.

Portería y defensa

Gianluigi Donnarumma - 5/10

El portero italiano tuvo una tarde relativamente tranquila en cuanto a volumen de trabajo, pero no pudo detener el remate temprano de Muniz. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 76 por un descuido disciplinario. Aunque su distribución ayudó al City a mantener la línea defensiva adelantada, le faltaron las paradas decisivas necesarias para sacar de apuros a su defensa.

Marc Guehi - 6/10

Guehi estuvo, en líneas generales, sólido en los duelos individuales, pero lamentará la falta de coordinación en la jugada que acabó en el gol del Fulham. Contribuyó a las seis intercepciones del City, aunque por momentos sufrió ante la presencia física de Muniz en las transiciones.

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Abdukodir Khusanov - 6/10

Actuación solvente del joven defensa, que mostró calma con el balón. Sin embargo, formó parte de una zaga sorprendentemente vulnerable en las escasas ocasiones de contraataque del Fulham, que acabó con cinco disparos a puerta.

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Ruben Dias - 6/10

Getty Images

El capitán dirigió la defensa con su habitual autoridad a la hora de dar instrucciones y, con una circulación segura del balón, ayudó al City a mantener el 59 % de posesión. Ganó varios duelos aéreos, pero no pudo evitar el error defensivo temprano que marcó el tono de una tarde difícil.

Nico O'Reilly - 5/10

En una función exigente, O'Reilly no logró aportar el impulso ofensivo necesario por la banda antes de ser sustituido en el minuto 78. Oscar Bobb aprovechó en ocasiones su posición gracias a su velocidad durante las transiciones del Fulham.

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Centro del campo

Jeremy Doku - 6/10

Doku fue la principal vía de juego directo del City y buscó con frecuencia el uno contra uno con el lateral. Aunque completó varios regates, le faltó precisión en el último pase para abrir huecos en un área del Fulham abarrotada de jugadores. El equipo puso 17 centros en total que, a menudo, no encontraron rematador.

Ayyoub Bouaddi - 5/10

El joven trabajó duro en el centro del campo, pero le costó marcar el ritmo ante un Fulham compacto en esa zona. Fue sustituido en el minuto 85 tras una actuación en la que faltó la chispa creativa que el City necesitaba para romper el empate.

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Iliman Ndiaye - 6/10

Ndiaye dejó destellos de calidad técnica en los espacios intermedios, pero su influencia se diluyó a medida que el Fulham se replegaba. Fue sustituido en el minuto 78, cuando Maresca buscó más amplitud por las bandas para estirar el juego.

Phil Foden - 6/10

Getty Images

Partido frustrante para Foden, sometido a una estrecha vigilancia durante todo el encuentro. Consiguió participar en algunas buenas combinaciones en el último tercio, pero le faltó su habitual acierto antes de dejar su sitio a Cherki en el minuto 70.

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Elliot Anderson - 8/10

El mejor de los locales. Anderson mostró un gran instinto goleador para marcar el empate en el minuto 58 y firmó el único momento de eficacia de cara a puerta del City en toda la jornada. Su energía en el último tercio fue el motor de la mejoría del equipo en la segunda parte.

Ataque

Erling Haaland - 5/10

Un día desacertado, poco habitual en el goleador noruego. Haaland apenas recibió balones durante largos tramos y le costó imponerse a los centrales del Fulham. No pudo ampliar su cuenta goleadora: los 1,88 xG del City se tradujeron en un solo gol.

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Suplentes y entrenador

Rayan Cherki - 6/10

Entró por Foden en el minuto 70. Aportó algo diferente con su control del balón en espacios reducidos, pero no encontró el pase decisivo.

Josko Gvardiol - 6/10

Entró en el minuto 78 para aportar más seguridad defensiva y peligro con sus incorporaciones por la izquierda.

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Allan - 5/10

Entró por Ndiaye en los últimos minutos, pero apenas tuvo tiempo de influir en la dinámica táctica del partido.

Enzo Fernandez - N/A

Entró en el minuto 85 y apenas tocó el balón.

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Enzo Maresca - 5/10

Getty Images

El planteamiento táctico del entrenador careció de la fluidez habitual del City. Aunque su equipo dominó la posesión, no tuvo un «plan B» cuando el Fulham se adelantó. Los cambios tardíos parecieron responder a lo que ocurría sobre el césped, en lugar de anticiparse, en un partido que supuso otro revés para las aspiraciones del City al título.